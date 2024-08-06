Россиянам рассказали, как получить жилье без ипотеки

Ходченков: в 2024 году потенциальные покупатели могут отказаться от ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, ипотека, строительство дома, строительство домов, новостройки, строительство, многоэтажное строительство
Внесение денег несколькими участниками для совместного пользования становится все популярнее Фото:

Во второй половине 2024 года потенциальные покупатели жилья могут отказаться от ипотеки. Об этом сообщил основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Ключевая ставка Банка России достигла 18% и сделала ипотечные кредиты еще менее доступными. Ожидается и увеличение ежемесячных платежей. Процесс накопления средств на первоначальный взнос усложнится. Те, кто не сможет позволить себе ипотеку, рассматривают альтернативные варианты — например, аренду», — сказал Ходченков Газете.ru.

Второй альтернативный вариант — покупка жилья в складчину. По словам Ходченкова, внесение денег несколькими участниками для совместного пользования становится все популярнее.

Также избежать покупку жилья с ипотекой можно с помощью материнского капитала. Молодые семьи с детьми даже смогут погасить полностью кредит, а если ипотека неизбежна — можно использовать материнский капитал для первоначального взноса. Это все актуально для участников программы «Семейная ипотека».

Четвертый альтернативный вариант с покупкой жилья без ипотеки — жилье в регионах с недвижимостью дешевле. Многие россияне смогут взять недвижимость в маленьких городах без ипотеки.

Ранее сообщалось, что крупные банки России повысили ставки по ипотеке после роста ставки ЦБ. В среднем увеличение составило 0,5-1,5 процентного пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во второй половине 2024 года потенциальные покупатели жилья могут отказаться от ипотеки. Об этом сообщил основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. «Ключевая ставка Банка России достигла 18% и сделала ипотечные кредиты еще менее доступными. Ожидается и увеличение ежемесячных платежей. Процесс накопления средств на первоначальный взнос усложнится. Те, кто не сможет позволить себе ипотеку, рассматривают альтернативные варианты — например, аренду», — сказал Ходченков Газете.ru. Второй альтернативный вариант — покупка жилья в складчину. По словам Ходченкова, внесение денег несколькими участниками для совместного пользования становится все популярнее. Также избежать покупку жилья с ипотекой можно с помощью материнского капитала. Молодые семьи с детьми даже смогут погасить полностью кредит, а если ипотека неизбежна — можно использовать материнский капитал для первоначального взноса. Это все актуально для участников программы «Семейная ипотека». Четвертый альтернативный вариант с покупкой жилья без ипотеки — жилье в регионах с недвижимостью дешевле. Многие россияне смогут взять недвижимость в маленьких городах без ипотеки. Ранее сообщалось, что крупные банки России повысили ставки по ипотеке после роста ставки ЦБ. В среднем увеличение составило 0,5-1,5 процентного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...