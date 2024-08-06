В Курской области при утренней атаке ВСУ погибла девушка

06 августа 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ в Курской области погиб один человек, еще несколько ранены Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела также погибла одна жительница города Суджи. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К несчастью, одна жительница Суджи погибла», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале . Он также принес соболезнования родным погибшей. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Среди них — два человека в Глушковском районе и восемь в городе Судже, включая троих детей. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Ранее ВСУ совершили попытку прорваться на территорию России в Курской области. Утренняя атака украинских солдат провалилась, минимум 20 человек погибли, еще 50 получили ранения, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела также погибла одна жительница города Суджи. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К несчастью, одна жительница Суджи погибла», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным погибшей. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Среди них — два человека в Глушковском районе и восемь в городе Судже, включая троих детей. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Ранее ВСУ совершили попытку прорваться на территорию России в Курской области. Утренняя атака украинских солдат провалилась, минимум 20 человек погибли, еще 50 получили ранения, передает 360.ru.