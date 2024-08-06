В Курской области при утренней атаке ВСУ погибла девушка

Населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела также погибла одна жительница города Суджи. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«К несчастью, одна жительница Суджи погибла», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным погибшей.
По его словам, в результате обстрела есть раненые. Среди них — два человека в Глушковском районе и восемь в городе Судже, включая троих детей. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском.
Ранее ВСУ совершили попытку прорваться на территорию России в Курской области. Утренняя атака украинских солдат провалилась, минимум 20 человек погибли, еще 50 получили ранения, передает 360.ru.
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Населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела также погибла одна жительница города Суджи. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К несчастью, одна жительница Суджи погибла», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным погибшей. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Среди них — два человека в Глушковском районе и восемь в городе Судже, включая троих детей. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Ранее ВСУ совершили попытку прорваться на территорию России в Курской области. Утренняя атака украинских солдат провалилась, минимум 20 человек погибли, еще 50 получили ранения, передает 360.ru.