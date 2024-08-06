06 августа 2024

В Курской области усилили работу оперативного штаба из-за ситуации на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Смирнов заявил, что на границе идут бои Фото:

Из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперативного штаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Алексей Смирнов также призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике, несмотря на сложившуюся ситуацию в приграничной зоне.

Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Смирнов обратился к жителям региона, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками.

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Из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперативного штаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Алексей Смирнов также призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике, несмотря на сложившуюся ситуацию в приграничной зоне. Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Смирнов обратился к жителям региона, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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