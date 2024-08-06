В Курской области усилили работу оперативного штаба из-за ситуации на границе

Из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперативного штаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — отметил Смирнов в своем telegram-канале. Алексей Смирнов также призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике, несмотря на сложившуюся ситуацию в приграничной зоне.
Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Смирнов обратился к жителям региона, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.