06 августа 2024

Боец СВО из Челябинска с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Видео

Военнослужащий из Челябинска показал, как уничтожил беспилотник ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, дрон, бесппилитник
Челябинец сбил крупный дрон ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Находящийся на территории СВО челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как уничтожил модернизированный беспилотный летательный аппарат ВСУ, называемый в простонародье «Баба-Яга». Видео солдат разместил в социальных сетях.

«Сегодня была результативная ночь. Мы сбили Бабу-Ягу. Вот все, что от нее осталось», — прокомментировал видеозапись боец в своем telegram-канале.

Дронами «Баба-Яга» называют крупные БПЛА, ранее используемые под сельскохозяйственные нужды, но переоборудованные под боевые задачи. Такие аппараты могут нести до 50 килограммов груза.

Ранее челябинец сбил украинский FPV-дрон. По словам военнослужащего, вражеский БПЛА запутался в ветках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Находящийся на территории СВО челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как уничтожил модернизированный беспилотный летательный аппарат ВСУ, называемый в простонародье «Баба-Яга». Видео солдат разместил в социальных сетях. «Сегодня была результативная ночь. Мы сбили Бабу-Ягу. Вот все, что от нее осталось», — прокомментировал видеозапись боец в своем telegram-канале. Дронами «Баба-Яга» называют крупные БПЛА, ранее используемые под сельскохозяйственные нужды, но переоборудованные под боевые задачи. Такие аппараты могут нести до 50 килограммов груза. Ранее челябинец сбил украинский FPV-дрон. По словам военнослужащего, вражеский БПЛА запутался в ветках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...