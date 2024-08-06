Находящийся на территории СВО челябинский боец с позывным «Депутат» показал, как уничтожил модернизированный беспилотный летательный аппарат ВСУ, называемый в простонародье «Баба-Яга». Видео солдат разместил в социальных сетях.
«Сегодня была результативная ночь. Мы сбили Бабу-Ягу. Вот все, что от нее осталось», — прокомментировал видеозапись боец в своем telegram-канале.
Дронами «Баба-Яга» называют крупные БПЛА, ранее используемые под сельскохозяйственные нужды, но переоборудованные под боевые задачи. Такие аппараты могут нести до 50 килограммов груза.
Ранее челябинец сбил украинский FPV-дрон. По словам военнослужащего, вражеский БПЛА запутался в ветках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!