06 августа 2024

Онколог рассказал, как не допустить появление рака при травме родинки

Родинку нужно обработать перекисью и обратиться к врачу, чтобы не допустить рак
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации к материалу "Отложенные дети". Екатеринбург, девушка, женщина, ключица, родинки
Рекомендации при травме родинки аналогичны, как и при других повреждениях кожи Фото:

При повреждении родинки не нужно прижигать ее йодом, следует просто обработать рану антисептиком. А с признаками нагноения нужно немедленно обратиться к медикам. Об этом рассказал заместитель главного врача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов.

«Если идет кровь, нужно приложить к ранке кусочек марли, смоченный перекисью водорода. Если кровь долго не останавливается, марлю нужно прижать сильнее», — цитирует Семенова сайт Ngs24.

Семенов также уточнил, что покраснение и боль после травмы родинки являются нормальными явлениями. Однако если родинка после травмы начинает гноиться, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнул при этом: прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет.

Как сообщало URA.RU ранее, дерматолог объяснила, как отличить родинку от меланомы. Так, нечеткие границы и вид пятна могут говорить об онкологическом заболевании кожи.

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При повреждении родинки не нужно прижигать ее йодом, следует просто обработать рану антисептиком. А с признаками нагноения нужно немедленно обратиться к медикам. Об этом рассказал заместитель главного врача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов. «Если идет кровь, нужно приложить к ранке кусочек марли, смоченный перекисью водорода. Если кровь долго не останавливается, марлю нужно прижать сильнее», — цитирует Семенова сайт Ngs24. Семенов также уточнил, что покраснение и боль после травмы родинки являются нормальными явлениями. Однако если родинка после травмы начинает гноиться, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнул при этом: прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет. Как сообщало URA.RU ранее, дерматолог объяснила, как отличить родинку от меланомы. Так, нечеткие границы и вид пятна могут говорить об онкологическом заболевании кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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