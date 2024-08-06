Онколог рассказал, как не допустить появление рака при травме родинки

Родинку нужно обработать перекисью и обратиться к врачу, чтобы не допустить рак

Рекомендации при травме родинки аналогичны, как и при других повреждениях кожи Фото: Анна Майорова © URA.RU

При повреждении родинки не нужно прижигать ее йодом, следует просто обработать рану антисептиком. А с признаками нагноения нужно немедленно обратиться к медикам. Об этом рассказал заместитель главного врача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов.

«Если идет кровь, нужно приложить к ранке кусочек марли, смоченный перекисью водорода. Если кровь долго не останавливается, марлю нужно прижать сильнее», — цитирует Семенова сайт Ngs24.

Семенов также уточнил, что покраснение и боль после травмы родинки являются нормальными явлениями. Однако если родинка после травмы начинает гноиться, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнул при этом: прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет.

Как сообщало URA.RU ранее, дерматолог объяснила, как отличить родинку от меланомы. Так, нечеткие границы и вид пятна могут говорить об онкологическом заболевании кожи.