Онколог рассказал, как не допустить появление рака при травме родинки

При повреждении родинки не нужно прижигать ее йодом, следует просто обработать рану антисептиком. А с признаками нагноения нужно немедленно обратиться к медикам. Об этом рассказал заместитель главного врача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов.
«Если идет кровь, нужно приложить к ранке кусочек марли, смоченный перекисью водорода. Если кровь долго не останавливается, марлю нужно прижать сильнее», — цитирует Семенова сайт Ngs24.
Семенов также уточнил, что покраснение и боль после травмы родинки являются нормальными явлениями. Однако если родинка после травмы начинает гноиться, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнул при этом: прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет.
Как сообщало URA.RU ранее, дерматолог объяснила, как отличить родинку от меланомы. Так, нечеткие границы и вид пятна могут говорить об онкологическом заболевании кожи.
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