Шестеро детей пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области

07 августа 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Четверо детей доставлены в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В Курской области получили ранения шестеро детей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шестеро детей. Из них трое детей из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно», — написала Львова-Белова в telegram-канал. По ее словам, один ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области получили ранения шестеро детей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шестеро детей. Из них трое детей из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно», — написала Львова-Белова в telegram-канал. По ее словам, один ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины.