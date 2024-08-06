06 августа 2024

Шестеро детей пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , реанимобиль, скорая помощь
Четверо детей доставлены в больницу Фото:

В Курской области получили ранения шестеро детей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шестеро детей. Из них трое детей из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно», — написала Львова-Белова в telegram-канал. По ее словам, один ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины.

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В Курской области получили ранения шестеро детей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шестеро детей. Из них трое детей из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно», — написала Львова-Белова в telegram-канал. По ее словам, один ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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