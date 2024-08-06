Шестеро детей пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области

Четверо детей доставлены в больницу
В Курской области получили ранения шестеро детей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявила уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шестеро детей. Из них трое детей из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно», — написала Львова-Белова в telegram-канал. По ее словам, один ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины.
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