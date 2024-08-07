Задержанного ФСБ главврача челябинского онкоцентра отправили в СИЗО. Фото, видео

Главврач онкоцентра Челябинской области Ростовцев арестован за мошенничество

07 августа 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Ближайшие два месяца Дмитрий Ростовцев проведет в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра Задержанный ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 7 августа суд по ходатайству следствия, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. Адвокаты просили приобщить к делу многочисленные награды Ростовцева, а также положительную характеристику. Документ подписали все сотрудники онкоцентра. Также юристы сообщили, что ранее их подзащитный перенес операцию по удалению аппендицита и страдает подагрой, в связи с чем и заявили ходатайство о назначении домашнего ареста. Следователь, в свою очередь, просил отправить Ростовцева в СИЗО до 6 октября. По его мнению, тяжесть возможного наказания могла побудить того скрыться от правоохранительных органов. Кроме того, он располагает знакомыми за границей, деньгами и связями для этого — он оформлял шенгенскую визу и собирался в августе покинуть Россию. Другие задержанные по делу дали показания на главврача, сам же он вину не признал. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Ростовцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 6 октября. Взять Ростовцева под стражу в зале суда», — огласила решение судья Альбина Бушина. По данным следствия, Ростовцев, главбух онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ несколько лет занимались махинациями с бюджетными деньгами. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей. Более того, начальник АХЧ Татьяна Вяткина в ходе допроса признала вину не только в этом, но и сообщила о получении взятки в размере 450 тысяч рублей. Родителей Ростовцева попросили удалиться из зала суда — им предстоял допрос в ходе заседаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокат апеллировал к заслугам доктора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сам Дмитрий Ростовцев был явно напряжен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 7 августа суд по ходатайству следствия, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. Адвокаты просили приобщить к делу многочисленные награды Ростовцева, а также положительную характеристику. Документ подписали все сотрудники онкоцентра. Также юристы сообщили, что ранее их подзащитный перенес операцию по удалению аппендицита и страдает подагрой, в связи с чем и заявили ходатайство о назначении домашнего ареста. Следователь, в свою очередь, просил отправить Ростовцева в СИЗО до 6 октября. По его мнению, тяжесть возможного наказания могла побудить того скрыться от правоохранительных органов. Кроме того, он располагает знакомыми за границей, деньгами и связями для этого — он оформлял шенгенскую визу и собирался в августе покинуть Россию. Другие задержанные по делу дали показания на главврача, сам же он вину не признал. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Ростовцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 6 октября. Взять Ростовцева под стражу в зале суда», — огласила решение судья Альбина Бушина. По данным следствия, Ростовцев, главбух онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ несколько лет занимались махинациями с бюджетными деньгами. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей. Более того, начальник АХЧ Татьяна Вяткина в ходе допроса признала вину не только в этом, но и сообщила о получении взятки в размере 450 тысяч рублей.