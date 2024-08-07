«Потерял сознание»: турист из Перми отравился в популярном ресторане Екатеринбурга

Турист из Перми отравился в ресторане «Хмели Сунели» в Екатеринбурге

07 августа 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Никита упал в обморок в Саду центра современного искусства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок прямо на улице, после обеда в ресторане «Хмели Сунели» в Екатеринбурге, при этом администрация заведения никак не компенсировала ущерб посетителям. Об этом URA.RU рассказал пострадавший Никита. «29 июля мы с женой приехали в Екатеринбург из Перми по работе. Для обеда выбрали ресторан «Хмели Сунели по рекомендации друзей, были там впервые. После решили прогуляться по Плотинке, я почувствовал себя плохо, заболел живот, кружилась голова, тошнило. Решили как можно скорее вернуться в отель, но не доехали. На лестнице в Саду центра современного искусства я потерял сознание и началась рвота», — поделился Никита. Мужчина сильно побледнел, а супруга в этот момент оказывала ему первую помощь, она обращалась к прохожим с просьбой вызвать медиков, но те не откликались. По словам Никиты, он был без сознания две минуты, а когда пришел в себя — одежда и обувь были испорчены. Врачей он дождался уже в номере отеля, жена в это время отправилась в ресторан, чтобы сообщить о случившемся. Там управляющая проверила чек, камеры наблюдения и убедилась, что блюда супругов не совпадают. Контакты семьи передали директору по качеству ресторана — Светлане. Врачи констатировали у Никиты отравление и направили в больницу. От госпитализации пострадавший отказался, так как дома семью ждал полуторогодовалый сын. 30 июля они предоставили справки и анализы Светлане, та пообещала вернуться с ответом. Все последующие дни вплоть до 3 августа директор по качеству игнорировала звонки и сообщения, а 4 августа позвонила, заявив, что ресторан не сможет оказать помощь, так как справки не подтверждают, что отправление произошло в их заведении, и предложила написать заявление на имя юридического лица. В качестве компенсации Никите и его семье предложили вновь пообедать в «Хмели Сунели». «Мы не хотим, чтобы такая ситуация произошла с кем-то еще, так как заведение является довольно популярным в городе, туда ходят семьи с детьми и никто не знает как это может развернуться», — подытожил Никита. Пострадавшие написали жалобу в Роспотребнадзор с намерением в дальнейшем принимать меры. URA.RU обратилось за комментарием в ресторан. Там пообещали перезвонить позднее, однако на момент публикации обратный звонок так и не поступил. Так выглядела переписка с директором по качеству «Хмели Сунели» Скриншоты предоставлены пострадавшим Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок прямо на улице, после обеда в ресторане «Хмели Сунели» в Екатеринбурге, при этом администрация заведения никак не компенсировала ущерб посетителям. Об этом URA.RU рассказал пострадавший Никита. «29 июля мы с женой приехали в Екатеринбург из Перми по работе. Для обеда выбрали ресторан «Хмели Сунели по рекомендации друзей, были там впервые. После решили прогуляться по Плотинке, я почувствовал себя плохо, заболел живот, кружилась голова, тошнило. Решили как можно скорее вернуться в отель, но не доехали. На лестнице в Саду центра современного искусства я потерял сознание и началась рвота», — поделился Никита. Мужчина сильно побледнел, а супруга в этот момент оказывала ему первую помощь, она обращалась к прохожим с просьбой вызвать медиков, но те не откликались. По словам Никиты, он был без сознания две минуты, а когда пришел в себя — одежда и обувь были испорчены. Врачей он дождался уже в номере отеля, жена в это время отправилась в ресторан, чтобы сообщить о случившемся. Там управляющая проверила чек, камеры наблюдения и убедилась, что блюда супругов не совпадают. Контакты семьи передали директору по качеству ресторана — Светлане. Врачи констатировали у Никиты отравление и направили в больницу. От госпитализации пострадавший отказался, так как дома семью ждал полуторогодовалый сын. 30 июля они предоставили справки и анализы Светлане, та пообещала вернуться с ответом. Все последующие дни вплоть до 3 августа директор по качеству игнорировала звонки и сообщения, а 4 августа позвонила, заявив, что ресторан не сможет оказать помощь, так как справки не подтверждают, что отправление произошло в их заведении, и предложила написать заявление на имя юридического лица. В качестве компенсации Никите и его семье предложили вновь пообедать в «Хмели Сунели». «Мы не хотим, чтобы такая ситуация произошла с кем-то еще, так как заведение является довольно популярным в городе, туда ходят семьи с детьми и никто не знает как это может развернуться», — подытожил Никита. Пострадавшие написали жалобу в Роспотребнадзор с намерением в дальнейшем принимать меры. URA.RU обратилось за комментарием в ресторан. Там пообещали перезвонить позднее, однако на момент публикации обратный звонок так и не поступил.