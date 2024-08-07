Многодетному участнику СВО из Челябинска объяснили отказ в выплатах

07 августа 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Участнику СВО объявнили, почему не положены единовременные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец СВО Андрей Шербаков не имеет права на получение единовременных региональных выплат, так как является кадровым военным и перезаключил служебный контракт. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, объясняя отказ в выплатах военнослужащему. «Кадровый военнослужащий много лет служит в рядах Вооруженных Сил. 21 сентября 2022 года, продолжая военную службу, он перезаключил контракт на прямую с Минобороны РФ, а это значит, что на эту дату продления контракта мужчина не состоял на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области (не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска). Следовательно, региональные выплаты, которые предоставляются гражданам именно в связи с заключением контракта с Минобороны РФ через пункт отбора, в данном случае не могут быть назначены», — уточнили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. В пресс-службе регионального минсоца отметили, что семья Щербаковых находится в поле зрения соцслужб, им не раз помогали в решении различных вопросов. По данным минсоца, многодетная семья состоит на сопровождении в Едином центре поддержки и реабилитации участников спецоперации, маме и детям предоставляется полный комплекс предусмотренных законодательством социальных услуг. «Также семья получает меры социальной поддержки, в том числе новые, установленные по поручению губернатора Алексея Текслера в Год семьи для многодетных семей. Это ежегодная выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы на каждого ребенка-школьника до 18 лет и ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ в повышенном размере», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга военнослужащего Анна Щербакова рассказала URA.RU, что считает несправедливым отказ в предоставлении единовременных региональных выплат. По ее мнению, на основании справки от Минобороны РФ о том, что боец имеет право на предоставление социальных гарантий, в регионе должны предоставить такие меры поддержки. Щербакова подчеркнула, что по ее данным, в других регионах кадровым военным такие выплаты предоставляются вне зависимости от места заключения контракта, то есть права всех участников СВО равны. Ранее URA.RU сообщало, что многодетной семье челябинского бойца СВО Андрея Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту. Мужчиина подписал контракт в сентябре 2022 года на 12 лет, но единовременные выплаты ему не направили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец СВО Андрей Шербаков не имеет права на получение единовременных региональных выплат, так как является кадровым военным и перезаключил служебный контракт. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, объясняя отказ в выплатах военнослужащему. «Кадровый военнослужащий много лет служит в рядах Вооруженных Сил. 21 сентября 2022 года, продолжая военную службу, он перезаключил контракт на прямую с Минобороны РФ, а это значит, что на эту дату продления контракта мужчина не состоял на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области (не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска). Следовательно, региональные выплаты, которые предоставляются гражданам именно в связи с заключением контракта с Минобороны РФ через пункт отбора, в данном случае не могут быть назначены», — уточнили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. В пресс-службе регионального минсоца отметили, что семья Щербаковых находится в поле зрения соцслужб, им не раз помогали в решении различных вопросов. По данным минсоца, многодетная семья состоит на сопровождении в Едином центре поддержки и реабилитации участников спецоперации, маме и детям предоставляется полный комплекс предусмотренных законодательством социальных услуг. «Также семья получает меры социальной поддержки, в том числе новые, установленные по поручению губернатора Алексея Текслера в Год семьи для многодетных семей. Это ежегодная выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы на каждого ребенка-школьника до 18 лет и ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ в повышенном размере», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга военнослужащего Анна Щербакова рассказала URA.RU, что считает несправедливым отказ в предоставлении единовременных региональных выплат. По ее мнению, на основании справки от Минобороны РФ о том, что боец имеет право на предоставление социальных гарантий, в регионе должны предоставить такие меры поддержки. Щербакова подчеркнула, что по ее данным, в других регионах кадровым военным такие выплаты предоставляются вне зависимости от места заключения контракта, то есть права всех участников СВО равны. Ранее URA.RU сообщало, что многодетной семье челябинского бойца СВО Андрея Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту. Мужчиина подписал контракт в сентябре 2022 года на 12 лет, но единовременные выплаты ему не направили.