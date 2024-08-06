Курганцы остались без специальных льгот на авиарейсы. Скрин

07 августа 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Программа лояльности Nordwind оказалась недоступна для курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана выразили недовольство в связи с тем, что не могут воспользоваться преимуществами программы лояльности от авиакомпании Nordwind. По их словам, льготы, предусмотренные программой, на практике оказались недоступны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили столкнувшиеся с проблемой курганцы. «Все возможности, которые предлагаются в рамках программы лояльности, попросту не работают. Это касается всех рейсов, связанных с Курганом», — рассказывают курганцы. На официальном сайте компании указано, что при выборе Кургана как места отправления или прибытия нет никакой информации о льготах. Если верить разделу, в котором рассказывается о программе лояльности и ее услугах, услуга не действует на субсидированных рейсах, когда в Курган летят именно такие. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с представителями авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения информации. Ранее URA.RU писало, что билет на авиарейс из Москвы в Курган одно время стоили 20 651 рубль. При этом стоимость обратного полета составляла 3 700 рублей. Все рейсы, связанные с Курганом, не попали в программу лояльности сайт компании Nordwind Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана выразили недовольство в связи с тем, что не могут воспользоваться преимуществами программы лояльности от авиакомпании Nordwind. По их словам, льготы, предусмотренные программой, на практике оказались недоступны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили столкнувшиеся с проблемой курганцы. «Все возможности, которые предлагаются в рамках программы лояльности, попросту не работают. Это касается всех рейсов, связанных с Курганом», — рассказывают курганцы. На официальном сайте компании указано, что при выборе Кургана как места отправления или прибытия нет никакой информации о льготах. Если верить разделу, в котором рассказывается о программе лояльности и ее услугах, услуга не действует на субсидированных рейсах, когда в Курган летят именно такие. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с представителями авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения информации. Ранее URA.RU писало, что билет на авиарейс из Москвы в Курган одно время стоили 20 651 рубль. При этом стоимость обратного полета составляла 3 700 рублей.