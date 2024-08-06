«Русская община» пытается сорвать концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге

Активисты из «Русской общины» хотят сорвать концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова из-за его политических высказываний. Концерт приурочен ко дню рождения исполнителя и должен пройти в Екатеринбурге 9 августа.
«Самойлов в своих интервью неоднократно высказывал слова в поддержку Украины, осуждал Специальную военную операцию и негативно отзывался о политическом режиме нашей страны. Мы будем воевать до конца» — заявил telegram-каналу Ural Live коодинатор «Русской общины» в Екатеринбурге Игорь Черноскутов.
Общественники в связи с желанием запретить выступление обратились в свердловское МВД. Также они отмечают, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» являются пропагандой наркотиков.
Ранее URA.RU писало о разносе скандального выступления Глеба Самойлова в Красноярске его старшим братом Вадимом. Он заявлял, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии. На концерте, из-за которого начался скандал, Глеб едва стоял на ногах, а одну из песен пришлось допевать гитаристу. Это все попало на видео очевидцев в соцсетях. О всех скандалах Глеба Самойлова агентство писало в отдельном материале.
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