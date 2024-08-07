Екатеринбуржцам подарят полтора миллиона в День строителя

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , строители, м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Среди строителей разыграют три сертификата Фото:

В честь Дня строителя в Екатеринбурге разыграют три сертификата среди работников этой сферы, номинал каждого составляет полмиллиона рублей. Кроме этого, весь день в центре города будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в карточке URA.RU.

Три сертификата на сумму по 500 тысяч рублей каждый среди строителей будут разыграны в 17:00, 18:00 и 19:00. Основная программа праздника пройдет на главной сцене в Историческом сквере. Концерт начнется в 12:00, среди приглашенных исполнителей: кавер-группа «Булгаков Бэнд», TONYA Mak Team, группа TRBLZ. Артисты будут выходить на сцену каждый час. Также гости смогут посетить мастер-классы, мотошоу и выставку техники.

Хедлайнер праздника «Дискотека Авария» выступит в 20:30. Вход для всех посетителей бесплатный. Завершится вечер салютом в 21:30. Также ради праздника будут закрыты четыре улицы и одна парковка.

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В честь Дня строителя в Екатеринбурге разыграют три сертификата среди работников этой сферы, номинал каждого составляет полмиллиона рублей. Кроме этого, весь день в центре города будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в карточке URA.RU. Три сертификата на сумму по 500 тысяч рублей каждый среди строителей будут разыграны в 17:00, 18:00 и 19:00. Основная программа праздника пройдет на главной сцене в Историческом сквере. Концерт начнется в 12:00, среди приглашенных исполнителей: кавер-группа «Булгаков Бэнд», TONYA Mak Team, группа TRBLZ. Артисты будут выходить на сцену каждый час. Также гости смогут посетить мастер-классы, мотошоу и выставку техники. Хедлайнер праздника «Дискотека Авария» выступит в 20:30. Вход для всех посетителей бесплатный. Завершится вечер салютом в 21:30. Также ради праздника будут закрыты четыре улицы и одна парковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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