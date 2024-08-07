Екатеринбуржцам подарят полтора миллиона в День строителя

07 августа 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Среди строителей разыграют три сертификата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В честь Дня строителя в Екатеринбурге разыграют три сертификата среди работников этой сферы, номинал каждого составляет полмиллиона рублей. Кроме этого, весь день в центре города будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в карточке URA.RU. Три сертификата на сумму по 500 тысяч рублей каждый среди строителей будут разыграны в 17:00, 18:00 и 19:00. Основная программа праздника пройдет на главной сцене в Историческом сквере. Концерт начнется в 12:00, среди приглашенных исполнителей: кавер-группа «Булгаков Бэнд», TONYA Mak Team, группа TRBLZ. Артисты будут выходить на сцену каждый час. Также гости смогут посетить мастер-классы, мотошоу и выставку техники. Хедлайнер праздника «Дискотека Авария» выступит в 20:30. Вход для всех посетителей бесплатный. Завершится вечер салютом в 21:30. Также ради праздника будут закрыты четыре улицы и одна парковка. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь Дня строителя в Екатеринбурге разыграют три сертификата среди работников этой сферы, номинал каждого составляет полмиллиона рублей. Кроме этого, весь день в центре города будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в карточке URA.RU. Три сертификата на сумму по 500 тысяч рублей каждый среди строителей будут разыграны в 17:00, 18:00 и 19:00. Основная программа праздника пройдет на главной сцене в Историческом сквере. Концерт начнется в 12:00, среди приглашенных исполнителей: кавер-группа «Булгаков Бэнд», TONYA Mak Team, группа TRBLZ. Артисты будут выходить на сцену каждый час. Также гости смогут посетить мастер-классы, мотошоу и выставку техники. Хедлайнер праздника «Дискотека Авария» выступит в 20:30. Вход для всех посетителей бесплатный. Завершится вечер салютом в 21:30. Также ради праздника будут закрыты четыре улицы и одна парковка.