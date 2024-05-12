12 мая 2024

Звезды «нулевых» дадут бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

«Дискотека Авария» приедет на День строителя в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Челябинск, дискотека авария, серов алексей
«Дискотека Авария» будет выступать на Дне строителя Фото:

На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария», которая получила особую популярность в начале 2000-х. Бесплатный концерт пройдет в Историческом сквере 10 августа, рассказали URA.RU в Гильдии строителей Урала.

«В прошлом году финальное мероприятие общегородского празднования Дня строителя было проведено в Историческом сквере с использованием части проспекта Ленина. Новая локация праздника позволила совместить крупнейшее отраслевое мероприятие с празднованием Дня города, а организаторы дали достойный импульс и праздничный настрой горожанам и гостям Екатеринбурга», — напомнил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Его словам передает пресс-служба Гильдии строителей Урала.

По традиции гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей, пройдет конкурс профмастерства и Летняя спартакиада предприятий строительного комплекса.

Раньше День строителя проводили в парке Маяковского, но в 2023 году праздник перерос площадку и был перенесен в Исторический сквер. Народные гуляния посетили около 100 тысяч человек, а в финале выступили группа Reflex и Леонид Агутин.

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На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария», которая получила особую популярность в начале 2000-х. Бесплатный концерт пройдет в Историческом сквере 10 августа, рассказали URA.RU в Гильдии строителей Урала. «В прошлом году финальное мероприятие общегородского празднования Дня строителя было проведено в Историческом сквере с использованием части проспекта Ленина. Новая локация праздника позволила совместить крупнейшее отраслевое мероприятие с празднованием Дня города, а организаторы дали достойный импульс и праздничный настрой горожанам и гостям Екатеринбурга», — напомнил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Его словам передает пресс-служба Гильдии строителей Урала. По традиции гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей, пройдет конкурс профмастерства и Летняя спартакиада предприятий строительного комплекса. Раньше День строителя проводили в парке Маяковского, но в 2023 году праздник перерос площадку и был перенесен в Исторический сквер. Народные гуляния посетили около 100 тысяч человек, а в финале выступили группа Reflex и Леонид Агутин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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