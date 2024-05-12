Звезды «нулевых» дадут бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

«Дискотека Авария» приедет на День строителя в Екатеринбург

«Дискотека Авария» будет выступать на Дне строителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария», которая получила особую популярность в начале 2000-х. Бесплатный концерт пройдет в Историческом сквере 10 августа, рассказали URA.RU в Гильдии строителей Урала.

«В прошлом году финальное мероприятие общегородского празднования Дня строителя было проведено в Историческом сквере с использованием части проспекта Ленина. Новая локация праздника позволила совместить крупнейшее отраслевое мероприятие с празднованием Дня города, а организаторы дали достойный импульс и праздничный настрой горожанам и гостям Екатеринбурга», — напомнил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Его словам передает пресс-служба Гильдии строителей Урала.

По традиции гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей, пройдет конкурс профмастерства и Летняя спартакиада предприятий строительного комплекса.

Раньше День строителя проводили в парке Маяковского, но в 2023 году праздник перерос площадку и был перенесен в Исторический сквер. Народные гуляния посетили около 100 тысяч человек, а в финале выступили группа Reflex и Леонид Агутин.