В Екатеринбурге с 8 августа начнут закрывать движение по центральным улицам ради проведения Дня строителя, основная программа которого состоится 10 августа в Историческом сквере. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Всего на время подготовки и празднования Дня строителя закроют четыре улицы и одну парковку:
- С 23:00 8 августа до 05:00 11 августа местный проезд, от ул. Урицкого до Володарского в районе дома № 27 по Ленина; ул. Володарского, от дома № 29 по Ленина до площади 1905 года; ул. Урицкого, от Ленина до дома № 27 по Ленина;
- С 23:00 9 августа до 05:00 11 августа ул. Пушкина, от Малышева до Ленина;
- 10 августа с 06:00 до 22:00 ул. Воеводина, от Малышева до Ленина;
- C 23:00 9 августа до 05:00 11 августа парковку на площади 1905 года.
На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария». Концерт состоится в Историческом сквере. Гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей. В прошлом году народные гуляния посетили 100 тысяч человек.
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