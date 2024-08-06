В центре Екатеринбурга закроют улицы и парковку. Карта

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Дороги перекроют ради Дня строителя
Дороги перекроют ради Дня строителя Фото:

В Екатеринбурге с 8 августа начнут закрывать движение по центральным улицам ради проведения Дня строителя, основная программа которого состоится 10 августа в Историческом сквере. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего на время подготовки и празднования Дня строителя закроют четыре улицы и одну парковку:

  • С 23:00 8 августа до 05:00 11 августа местный проезд, от ул. Урицкого до Володарского в районе дома № 27 по Ленина; ул. Володарского, от дома № 29 по Ленина до площади 1905 года; ул. Урицкого, от Ленина до дома № 27 по Ленина;
  • С 23:00 9 августа до 05:00 11 августа ул. Пушкина, от Малышева до Ленина;
  • 10 августа с 06:00 до 22:00 ул. Воеводина, от Малышева до Ленина;
  • C 23:00 9 августа до 05:00 11 августа парковку на площади 1905 года.

На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария». Концерт состоится в Историческом сквере.  Гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей. В прошлом году народные гуляния посетили 100 тысяч человек.

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В Екатеринбурге с 8 августа начнут закрывать движение по центральным улицам ради проведения Дня строителя, основная программа которого состоится 10 августа в Историческом сквере. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Всего на время подготовки и празднования Дня строителя закроют четыре улицы и одну парковку: На День строителя в Екатеринбурге выступит группа «Дискотека Авария». Концерт состоится в Историческом сквере.  Гостей праздника ждут мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Также среди строителей разыграют три сертификата по 500 тысяч рублей. В прошлом году народные гуляния посетили 100 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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