Официальной причиной увольнения бывшего свердловского топ-чиновника из правительства Забайкалья Игоря Дубровина в декабре 2023-го стало не уголовное дело о мошенничестве (проходит по нему обвиняемым), а наличие у него кредита в иностранном банке и криптовалюты шести видов. Подробности отставки стали известны только сейчас — из материалов суда, в рамках которого Дубровин пытается обжаловать свою отставку. Копия есть в распоряжении URA.RU.
«Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Дубровина И. В. от 16 июня 2023 года (на должность зампреда он был назначен 19 июня, — прим. URA.RU) у него по состоянию на 1 мая 2023 года имеются срочные обязательства финансового характера — по договору кредитования <иностранный банк> (брал на покупку квартиры), счет для торговли на криптовалютной бирже, а также цифровая валюта шести видов», — говорится в документе.
При этом закон запрещает госслужащим пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Дубровин должен был избавиться от них в течение трех месяцев после назначения в правительство, но не сделал этого.
Уволили его 14 декабря с формулировкой «в связи с утратой доверия», в этот же день Дубровин был задержан и доставлен в Екатеринбург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин (в 2017—2019 годы был замминистра строительства Свердловской области, а затем, как раз до переезда в Читу, возглавлял областное управление капстроительства) установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Экс-чиновнику вменяют хищение миллиона рублей.
Дубровину, который до этого находился в СИЗО, 16 января заменили меру пресечения на запрет определенных действий, а в апреле он уехал в Читу — оспаривать в суде свое увольнение из забайкальского правительства. В какой стадии сейчас находится уголовное дело о мошенничестве, неизвестно. Сам Дубровин (в данный момент он, по данным URA.RU, в Екатеринбурге) недоступен, его адвокат Дмитрий Брюхов от комментариев воздержался.
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