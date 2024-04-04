Бывший свердловский замминистра уехал судиться в Читу, выйдя из СИЗО

04 апреля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Статус Игоря Дубровина в деле не поменялся Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело Бывший замминистра строительства Свердловской области (2017—2019 годы) Игорь Дубровин, которого недавно выпустили из СИЗО, отпросился у силовиков в Читу, где судится с администрацией губернатора Забайкалья. Об этом сообщили в свердловской полиции. 14 декабря Дубровина задержали в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Его арестовали, а 16 января поменяли меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор, где Дубровин и что с его делом, не было слышно: городские суды говорили URA.RU, что не видели материалов о продлении ограничений. «В настоящее время предварительное расследование по данному уголовному делу не окончено, в связи с чем данные о подозреваемых, обвиняемых, а также в совершении каких именно противоправных деяний они подозреваются, обвиняются, не могут быть преданы гласности», — приводит заявление ГУ МВД по Свердловской области издание «Чита.ру». По какому поводу Дубровин судится с властями Забайкалья, неизвестно. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Дубровин недоступен. В свердловской политтусовке он известен также тем, что три года — до лета 2023-го — возглавлял областное управление капстроительства. Оно среди прочего курировало стройки Универсиады-2023. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра строительства Свердловской области (2017—2019 годы) Игорь Дубровин, которого недавно выпустили из СИЗО, отпросился у силовиков в Читу, где судится с администрацией губернатора Забайкалья. Об этом сообщили в свердловской полиции. 14 декабря Дубровина задержали в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Его арестовали, а 16 января поменяли меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор, где Дубровин и что с его делом, не было слышно: городские суды говорили URA.RU, что не видели материалов о продлении ограничений. «В настоящее время предварительное расследование по данному уголовному делу не окончено, в связи с чем данные о подозреваемых, обвиняемых, а также в совершении каких именно противоправных деяний они подозреваются, обвиняются, не могут быть преданы гласности», — приводит заявление ГУ МВД по Свердловской области издание «Чита.ру». По какому поводу Дубровин судится с властями Забайкалья, неизвестно. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Дубровин недоступен. В свердловской политтусовке он известен также тем, что три года — до лета 2023-го — возглавлял областное управление капстроительства. Оно среди прочего курировало стройки Универсиады-2023.