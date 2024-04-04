Бывший свердловский замминистра уехал судиться в Читу, выйдя из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Игорю Дубровину. Екатеринбург, дубровин игорь
Статус Игоря Дубровина в деле не поменялся Фото:
новость из сюжета
Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело

Бывший замминистра строительства Свердловской области (2017—2019 годы) Игорь Дубровин, которого недавно выпустили из СИЗО, отпросился у силовиков в Читу, где судится с администрацией губернатора Забайкалья. Об этом сообщили в свердловской полиции.

14 декабря Дубровина задержали в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Его арестовали, а 16 января поменяли меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор, где Дубровин и что с его делом, не было слышно: городские суды говорили URA.RU, что не видели материалов о продлении ограничений.

«В настоящее время предварительное расследование по данному уголовному делу не окончено, в связи с чем данные о подозреваемых, обвиняемых, а также в совершении каких именно противоправных деяний они подозреваются, обвиняются, не могут быть преданы гласности», — приводит заявление ГУ МВД по Свердловской области издание «Чита.ру». По какому поводу Дубровин судится с властями Забайкалья, неизвестно. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Дубровин недоступен.

В свердловской политтусовке он известен также тем, что три года — до лета 2023-го — возглавлял областное управление капстроительства. Оно среди прочего курировало стройки Универсиады-2023.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший замминистра строительства Свердловской области (2017—2019 годы) Игорь Дубровин, которого недавно выпустили из СИЗО, отпросился у силовиков в Читу, где судится с администрацией губернатора Забайкалья. Об этом сообщили в свердловской полиции. 14 декабря Дубровина задержали в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Его арестовали, а 16 января поменяли меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор, где Дубровин и что с его делом, не было слышно: городские суды говорили URA.RU, что не видели материалов о продлении ограничений. «В настоящее время предварительное расследование по данному уголовному делу не окончено, в связи с чем данные о подозреваемых, обвиняемых, а также в совершении каких именно противоправных деяний они подозреваются, обвиняются, не могут быть преданы гласности», — приводит заявление ГУ МВД по Свердловской области издание «Чита.ру». По какому поводу Дубровин судится с властями Забайкалья, неизвестно. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Дубровин недоступен. В свердловской политтусовке он известен также тем, что три года — до лета 2023-го — возглавлял областное управление капстроительства. Оно среди прочего курировало стройки Универсиады-2023.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...