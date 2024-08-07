Бешеный барсук покусал шестерых курганцев

07 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Курганцев, которых покусал барсук, вакцинируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области шестеро человек пострадали от укуса бешеного барсука. Чиновники собрали экстренное заседание, чтобы принять необходимые меры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Очаг по бешенству выявили в садах им. Мичурина, где обезвредили зараженного барсука. На комиссии подтвердили, что от его укусов пострадали шесть человек. Все сейчас проходят профилактическую вакцинацию», — указано в посте канала. В связи с произошедшим, родителям напоминают о необходимости обучить детей правилам безопасного поведения: не приближаться и не трогать бездомных животных, а при укусе сразу же обращаться за медицинской помощью. Также важно провести вакцинацию домашних питомцев от бешенства, что предотвратит возможное распространение заболевания. Иммунизацию осуществляет шадринская станция по борьбе с болезнями животных. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили URA.RU, что от барсука пострадал один ребенок. Он вместе со своим родственником наблюдаются в Кургане. Один из пострадавших обезвредил бешеное животное. Ранее URA.RU писало, что на жителя Кургана, который заблудился в одном из парков Екатеринбурга, напали собаки. При этом хозяйкой питомцев оказалась руководитель этого парка. Теперь мужчина переживает за детей, которые могут также оказаться в парке наедине со злыми собаками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области шестеро человек пострадали от укуса бешеного барсука. Чиновники собрали экстренное заседание, чтобы принять необходимые меры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Шадринска. «Очаг по бешенству выявили в садах им. Мичурина, где обезвредили зараженного барсука. На комиссии подтвердили, что от его укусов пострадали шесть человек. Все сейчас проходят профилактическую вакцинацию», — указано в посте канала. В связи с произошедшим, родителям напоминают о необходимости обучить детей правилам безопасного поведения: не приближаться и не трогать бездомных животных, а при укусе сразу же обращаться за медицинской помощью. Также важно провести вакцинацию домашних питомцев от бешенства, что предотвратит возможное распространение заболевания. Иммунизацию осуществляет шадринская станция по борьбе с болезнями животных. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили URA.RU, что от барсука пострадал один ребенок. Он вместе со своим родственником наблюдаются в Кургане. Один из пострадавших обезвредил бешеное животное. Ранее URA.RU писало, что на жителя Кургана, который заблудился в одном из парков Екатеринбурга, напали собаки. При этом хозяйкой питомцев оказалась руководитель этого парка. Теперь мужчина переживает за детей, которые могут также оказаться в парке наедине со злыми собаками.