На курганца, заблудившегося в парке Екатеринбурга, напали собаки. Скрин

10 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Руководитель парка не извинилась с своих питомцев перед пострадавшим курганцем Фото: Илья Московец © URA.RU На жителя Кургана, который заблудился в одном из парков Екатеринбурга, напали собаки. При этом хозяйкой питомцев оказалась руководитель этого парка, которая даже не извинилась за инцидент. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пострадавший. Теперь мужчина переживает за детей, которые могут также оказаться в парке наедине со злыми собаками. «Шел от ТРЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге через Дендрологический парк. По маршруту, который показывал навигатор. Но выйти из парка не смог — все калитки были закрыты на замок. Решил подойти к домику, в котором сидит охранник. Но выбежали три большие собаки. Одна из них укусила за ногу до крови», — пояснил URA.RU курганец. Охранник на замечания убрать животных не отреагировал, сказал, что у него даже нет поводка, и все вопросы рекомендовал задать хозяйке собак — директору парка Светлане Раскостовой. Со слов курганца, он дозвонился до нее, но руководитель парка отказалась извиниться. Она уточнила, что собаки находятся там для спасения людей, уснувших на лавочках парка. «Самое страшное, что там ходят дети и в любой момент на них могут напасть собаки, гуляющие без намордников», — уточнил курганец. В социальных сетях также жалуются на руководство парка. Одна из посетительниц находилась на территории вместе со своим ребенком, как она утверждает, возле фонтана в центре. К ним подошла женщина и заявила, что ребенок портит фонтан. Позже она представилась директором парка. «Потом она выпустила собаку. Я спросила, как так, в парке, вроде, с собаками нельзя. На что был получен ответ, что я некультурная, не понимаю, что она директор парка, а директору можно», — пишет в сети посетительница. Другая женщина написала, что они попали на территорию парка и столкнулись с закрытыми воротами до того, как рабочий день официально был закончен. Посетительница отмечает, что с ней был ее ребенок, который испугался темноты из-за того, что свет был выключен. Дозвониться до руководителя парка корреспонденту URA.RU по номеру, который находится в распоряжении редакции, не удалось — никто не брал трубку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стая собак напугала мать и ребенка. Это произошло с жительницей дома на проспекте Машиностроителей рядом с элеватором. Посетители Дендрологического парка жалуются на его руководителя Фото: скрин сайта Яндекс.Карты Посетители жалуются на парк Фото: скрин сайта с отзывами Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На жителя Кургана, который заблудился в одном из парков Екатеринбурга, напали собаки. При этом хозяйкой питомцев оказалась руководитель этого парка, которая даже не извинилась за инцидент. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пострадавший. Теперь мужчина переживает за детей, которые могут также оказаться в парке наедине со злыми собаками. «Шел от ТРЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге через Дендрологический парк. По маршруту, который показывал навигатор. Но выйти из парка не смог — все калитки были закрыты на замок. Решил подойти к домику, в котором сидит охранник. Но выбежали три большие собаки. Одна из них укусила за ногу до крови», — пояснил URA.RU курганец. Охранник на замечания убрать животных не отреагировал, сказал, что у него даже нет поводка, и все вопросы рекомендовал задать хозяйке собак — директору парка Светлане Раскостовой. Со слов курганца, он дозвонился до нее, но руководитель парка отказалась извиниться. Она уточнила, что собаки находятся там для спасения людей, уснувших на лавочках парка. «Самое страшное, что там ходят дети и в любой момент на них могут напасть собаки, гуляющие без намордников», — уточнил курганец. В социальных сетях также жалуются на руководство парка. Одна из посетительниц находилась на территории вместе со своим ребенком, как она утверждает, возле фонтана в центре. К ним подошла женщина и заявила, что ребенок портит фонтан. Позже она представилась директором парка. «Потом она выпустила собаку. Я спросила, как так, в парке, вроде, с собаками нельзя. На что был получен ответ, что я некультурная, не понимаю, что она директор парка, а директору можно», — пишет в сети посетительница. Другая женщина написала, что они попали на территорию парка и столкнулись с закрытыми воротами до того, как рабочий день официально был закончен. Посетительница отмечает, что с ней был ее ребенок, который испугался темноты из-за того, что свет был выключен. Дозвониться до руководителя парка корреспонденту URA.RU по номеру, который находится в распоряжении редакции, не удалось — никто не брал трубку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стая собак напугала мать и ребенка. Это произошло с жительницей дома на проспекте Машиностроителей рядом с элеватором.