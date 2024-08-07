Эвакуация населения и повсеместная помощь: что известно на второй день боев в Курской области

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границе региона до сих пор происходят столкновения с противником. Из-за неспокойной обстановки был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки. Поддержку жителям региона обещали оказать «Единая Россия», Челябинская область и ЯНАО. По словам президента России Владимира Путина, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева. Последние новости с места событий — в материале URA.RU.
Что происходит в регионе
На фоне продолжающихся столкновений с ВСУ в Курской области было отменено проведение всех массовых мероприятий. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он также отметил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию в регионе под личным контролем. «Путин держит ситуацию на личном контроле», — заявил Смирнов.
Он также отметил, что Москва и Санкт-Петербург активно участвуют в оказании помощи Курской области. «Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. <...> Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он также сообщил о сборах донорской крови для помощи пострадавшим.
В регионе развернут оперштаб, который работает круглые сутки. А согласно свежим данным от Минобороны РФ, прорыва ВСУ вглубь области допущено не было. Российские военные в ответ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области.
Регионы выразили готовность к помощи
Пресс-служба Челябинской области сообщила о готовности региона оказать поддержку Курской области. Губернатор региона Алексей Текслер поделился своей верой в победу российских войск. «Челябинская область вместе со всей страной поддерживает Курскую область и ее жителей, наших бойцов. Готовы оказать всю необходимую помощь. Верим и знаем, что российские войска дадут отпор противнику и победа будет за нами», —прокомментировал Текслер.
Руку помощи жителям Курской области готовы протянуть и власти ЯНАО. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он также отметил, что Ямал внимательно следит за ситуацией в Курской области и искренне сопереживает жителям.
Детей из Курской области предложили вывезти с опасной территории и принять на отдых в детские летние лагеря. Данное решение озвучил глава Курганской области Вадим Шумков. «Выходим на коллег из Курской области с предложением отправить в наши детские загородные лагеря ребятишек, как уже отрабатывали ранее с Белгородской областью, чтобы они были в безопасности», — заявил Шумков. Его слова передал telegram-канал правительства Кургана.
«Единая Россия» предоставит эвакуированным жителям гуманитарную помощь. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что в Курскую область уже направляется первая партия гумпомощи. Также известно, что члены «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» участвуют в программе по сбору донорской крови.
Комментарии властей по текущей ситуации
Как заявил Путин, атака на Курскую область является очередной масштабной провокацией киевского режима. «Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — продолжил глава РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает текущее нападение на Ростовскую область еще одним терактом со стороны Украины. «Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте», — заявила она. Позже Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский желает оправдать продление мобилизации в стране и для этого он намеренно отправил военных в «мясорубку», на штурм границы Курской области.
Губернатор Запорожской области Дмитрий Рогозин уверен в том, что украинская армия также нацелена захватить Запорожскую и Курскую АЭС. «Называйте меня „алармистом“, но я уверен, что знаю, что нужно Зеленскому и Буданову. Им нужны атомные станции. Одни — захватить, на других — устроить саботаж», — поделился он в своем telegram-канале. По мнению главы региона, Зеленский осуществляет задуманный план по нападению на территории для шантажа.
Согласно предположению старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, волонтера и военкора Александра Матюшина, военные действия в Курской области продлятся около двух дней. «Говорить о том, насколько долго это продлится, пока еще преждевременно, и будет ясно буквально на протяжении двух суток: либо же эти атаки прекратятся, либо же они усилятся», — сообщил Матюшин во время беседы с корреспондентом URA.RU. По его словам, примерно через два дня станет ясно, ввел ли противник дополнительные резервы.
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