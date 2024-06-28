Никита Белых после освобождения из колонии нашел работу в Перми

Экс-губернатор Кировской области и бывший замгубернатора Пермской области Никита Белых нашел работу в Перми. Первым днем на новом месте должно стать 8 июля, сообщил освободившийся из колонии бывший чиновник на заседании суда.
«Белых заявил на заседании суда, что выходит на новую работу 8 июля. Но не уточнил, чем именно он будет заниматься», — сообщает РИА Новости. Белых отметил, что работа не позволит ему ездить из Перми в Киров на судебные слушания.
Белых 21 июня вышел на свободу после восьми лет заключения. Он приехал в Пермь, где навестил мать и сыновей. В Кировском областном суде сейчас проходят апелляционные слушания по делу Белых о злоупотреблении полномочиями. Ранее по этому обвинению его освободили от наказания за истечением срока давности.
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