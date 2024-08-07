Суд не дал бизнесмену захватить сквер в центре Екатеринбурга, за который боролась мэрия

Суд запретил застройку сквера в центре Екатеринбурга
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Сквер признали территорией общего пользования
Сквер признали территорией общего пользования Фото:

Арбитражный суд Свердловской области не дал бизнесмену Николаю Безсалию застраивать сквер, который находится в центре Екатеринбурга на улице Луначарского, 173А — возле Дома Малахова. Тем самым инстанция поддержала администрацию в споре за территорию. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Мэрия отстояла сквер у дома Малахова по улице Луначарского. Арбитражный суд в апелляции отклонил жалобу бизнесмена Николая Безсалия, который требовал изменить зонирование участка рядом с памятником архитектуры», — следует из сообщения. Судья признал, что сквер является территорией общего пользования (категория ТОП-1).

Земельный участок принадлежит компании «ЮК Барристер», где Безсалий — учредитель и директор. Арендный договор с мингосимущества фирма заключила в июле 2023-го. Изначально участок имел статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), в конце 2022-го мэрия присвоила ему категорию ТОП-1 и в новом генплане — до 2045 года — обозначила участок как «Зону озелененных территорий общего пользования». «ЮК Барристер» попросила администрацию это решение отыграть, но получила отказ.

Организация в начале июня установила забор в сквере. На это незамедлительно от мэра Алексея Орлова поступил ответ. Он утверждал, что будет действовать твердо при решении этого вопроса. Однако позже «ЮК Барристер» опровергла попытку застроить территорию.

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Арбитражный суд Свердловской области не дал бизнесмену Николаю Безсалию застраивать сквер, который находится в центре Екатеринбурга на улице Луначарского, 173А — возле Дома Малахова. Тем самым инстанция поддержала администрацию в споре за территорию. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Мэрия отстояла сквер у дома Малахова по улице Луначарского. Арбитражный суд в апелляции отклонил жалобу бизнесмена Николая Безсалия, который требовал изменить зонирование участка рядом с памятником архитектуры», — следует из сообщения. Судья признал, что сквер является территорией общего пользования (категория ТОП-1). Земельный участок принадлежит компании «ЮК Барристер», где Безсалий — учредитель и директор. Арендный договор с мингосимущества фирма заключила в июле 2023-го. Изначально участок имел статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), в конце 2022-го мэрия присвоила ему категорию ТОП-1 и в новом генплане — до 2045 года — обозначила участок как «Зону озелененных территорий общего пользования». «ЮК Барристер» попросила администрацию это решение отыграть, но получила отказ. Организация в начале июня установила забор в сквере. На это незамедлительно от мэра Алексея Орлова поступил ответ. Он утверждал, что будет действовать твердо при решении этого вопроса. Однако позже «ЮК Барристер» опровергла попытку застроить территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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