Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС из-за активизации ВСУ

Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — заявила пресс-служба Росгвардии в своем telegram-канале. Там же отметили, что дополнительные меры охраны приняты в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта.
По словам пресс-службы, Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ нарастила взаимодействие с Минобороны страны для борьбы с возможными диверсиями со стороны ВСУ в Курской и Белгородской областях. В распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области также были выделены дополнительные силы ведомства.
Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области атакой ВСУ разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. По словам настоятеля монастыря, украинские военные целенаправленно обстреливали храмы и другие православные здания, предает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.