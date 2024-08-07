Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС из-за активизации ВСУ

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Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС
Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — заявила пресс-служба Росгвардии в своем telegram-канале. Там же отметили, что дополнительные меры охраны приняты в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта.

По словам пресс-службы, Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ нарастила взаимодействие с Минобороны страны для борьбы с возможными диверсиями со стороны ВСУ в Курской и Белгородской областях. В распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области также были выделены дополнительные силы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области атакой ВСУ разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. По словам настоятеля монастыря, украинские военные целенаправленно обстреливали храмы и другие православные здания, предает RT.

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Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — заявила пресс-служба Росгвардии в своем telegram-канале. Там же отметили, что дополнительные меры охраны приняты в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта. По словам пресс-службы, Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ нарастила взаимодействие с Минобороны страны для борьбы с возможными диверсиями со стороны ВСУ в Курской и Белгородской областях. В распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области также были выделены дополнительные силы ведомства. Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области атакой ВСУ разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. По словам настоятеля монастыря, украинские военные целенаправленно обстреливали храмы и другие православные здания, предает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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