«Идти до Киева и дальше»: Медведев жестко отреагировал на теракт в Курской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальной военной операции необходимо открыть экстерриториальный характер и идти на территорию Украины. Он сказал, что не должно быть никаких ограничений после атаки ВСУ на Курскую область.
«Можно и нужно идти на землю, пока еще земля, связанная с Украиной. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он дополнил, что нужно говорить открыто, без стеснений о планах РФ, террористическая операция Украины в Курской области должна убрать табу на это. Остановится Россия только когда посчитает нужным, написал зампред Совбеза РФ.
О попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.
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