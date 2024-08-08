«Идти до Киева и дальше»: Медведев жестко отреагировал на теракт в Курской области

Медведев: СВО поменяет характер на экстерриториальный после атаки на Курск
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Медведев заявил, что нужно расширять СВО и двигаться дальше на территории Украины
Медведев заявил, что нужно расширять СВО и двигаться дальше на территории Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальной военной операции необходимо открыть экстерриториальный характер и идти на территорию Украины. Он сказал, что не должно быть никаких ограничений после атаки ВСУ на Курскую область.

«Можно и нужно идти на землю, пока еще земля, связанная с Украиной. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он дополнил, что нужно говорить открыто, без стеснений о планах РФ, террористическая операция Украины в Курской области должна убрать табу на это. Остановится Россия только когда посчитает нужным, написал зампред Совбеза РФ.

О попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальной военной операции необходимо открыть экстерриториальный характер и идти на территорию Украины. Он сказал, что не должно быть никаких ограничений после атаки ВСУ на Курскую область. «Можно и нужно идти на землю, пока еще земля, связанная с Украиной. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он дополнил, что нужно говорить открыто, без стеснений о планах РФ, террористическая операция Украины в Курской области должна убрать табу на это. Остановится Россия только когда посчитает нужным, написал зампред Совбеза РФ. О попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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