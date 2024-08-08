Медведев обозначил, когда закончится СВО

Медведев заявил, что СВО закончится, когда Россия посчитает положение выгодным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Специальная военная операция завершится только когда Россия посчитает положение выгодным и приемлемым. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы останавливаемся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также добавил, что такую позицию по окончанию СВО должны понимать все.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что СВО должна поменять свой характер на экстерриториальный после атаки на Курск. Он заявил, что нужно исключить любые ограничения для борьбы с ВСУ.
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