Известный среди молодежи видеоблогер, снимающий видео про мотоциклы, Андрей Скутерец посетил Курган и встретился с поклонниками у торгового центра «Стрекоза». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели.
«Он до сих пор находится у ТЦ Стрекоза», — рассказали читатели. С корреспондентом URA.RU поделились, что блогер едет во Владивосток. По пути Скутерец посещает различные города, фотографируется с фанатами и раздает наклейки поклонникам.
На канал Андрея Скутерца подписано почти полтора миллиона человек. Основная тематика его видео — мотоциклы и мототехника.
Ранее URA.RU писало, что российский блогер с почти 1,5 миллиона подписчиков Алексей Грильков вновь раскритиковал курганскую тушенку. Продукт из конины курганского мясокомбината после дегустации он назвал «кислым и пересоленным».
Блогер Андрей Скутерец (справа) встретился с фанатами из Кургана
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Известный среди молодежи видеоблогер, снимающий видео про мотоциклы, Андрей Скутерец посетил Курган и встретился с поклонниками у торгового центра «Стрекоза». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. «Он до сих пор находится у ТЦ Стрекоза», — рассказали читатели. С корреспондентом URA.RU поделились, что блогер едет во Владивосток. По пути Скутерец посещает различные города, фотографируется с фанатами и раздает наклейки поклонникам. На канал Андрея Скутерца подписано почти полтора миллиона человек. Основная тематика его видео — мотоциклы и мототехника. Ранее URA.RU писало, что российский блогер с почти 1,5 миллиона подписчиков Алексей Грильков вновь раскритиковал курганскую тушенку. Продукт из конины курганского мясокомбината после дегустации он назвал «кислым и пересоленным».