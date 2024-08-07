07 августа 2024

В Курган приехал популярный у молодежи блогер-миллионник Алексей Скутерец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Популярный у молодежи YouTube-блогер Скутерец приехал в Курган Фото:

Известный среди молодежи видеоблогер, снимающий видео про мотоциклы, Андрей Скутерец посетил Курган и встретился с поклонниками у торгового центра «Стрекоза». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели.

«Он до сих пор находится у ТЦ Стрекоза», — рассказали читатели. С корреспондентом URA.RU поделились, что блогер едет во Владивосток. По пути Скутерец посещает различные города, фотографируется с фанатами и раздает наклейки поклонникам.

На канал Андрея Скутерца подписано почти полтора миллиона человек. Основная тематика его видео — мотоциклы и мототехника.

Ранее URA.RU писало, что российский блогер с почти 1,5 миллиона подписчиков Алексей Грильков вновь раскритиковал курганскую тушенку. Продукт из конины курганского мясокомбината после дегустации он назвал «кислым и пересоленным».

Блогер Андрей Скутерец (справа) встретился с фанатами из Кургана
Блогер Андрей Скутерец (справа) встретился с фанатами из Кургана

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Известный среди молодежи видеоблогер, снимающий видео про мотоциклы, Андрей Скутерец посетил Курган и встретился с поклонниками у торгового центра «Стрекоза». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. «Он до сих пор находится у ТЦ Стрекоза», — рассказали читатели. С корреспондентом URA.RU поделились, что блогер едет во Владивосток. По пути Скутерец посещает различные города, фотографируется с фанатами и раздает наклейки поклонникам. На канал Андрея Скутерца подписано почти полтора миллиона человек. Основная тематика его видео — мотоциклы и мототехника. Ранее URA.RU писало, что российский блогер с почти 1,5 миллиона подписчиков Алексей Грильков вновь раскритиковал курганскую тушенку. Продукт из конины курганского мясокомбината после дегустации он назвал «кислым и пересоленным».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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