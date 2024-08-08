Депутат, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин принес публичные извинения военному корреспонденту Евгению Поддубному и его близким после того, как ошибочно сообщил о его возможной гибели в результате атаки беспилотника в Курской области. Об этом парламентарий заявил в видеообращении, опубликованном в telegram-канале.
«Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — сказал Делягин. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет.
По словам депутата, этот человек сообщил ему о смерти Поддубного, что и было опубликовано на его канале. Теперь Делягин выразил облегчение по поводу того, что военный корреспондент жив.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, пока остается в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и сильные ожоги.
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