Депутат, сообщивший о смерти Поддубного, принес извинения

08 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Депутат Государственной Думы Михаил Делягин принес публичные извинения военному корреспонденту Евгению Поддубному и его близким после того, как ошибочно сообщил о его возможной гибели в результате атаки беспилотника в Курской области. Об этом парламентарий заявил в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. «Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — сказал Делягин. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет. По словам депутата, этот человек сообщил ему о смерти Поддубного, что и было опубликовано на его канале. Теперь Делягин выразил облегчение по поводу того, что военный корреспондент жив. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, пока остается в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и сильные ожоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин принес публичные извинения военному корреспонденту Евгению Поддубному и его близким после того, как ошибочно сообщил о его возможной гибели в результате атаки беспилотника в Курской области. Об этом парламентарий заявил в видеообращении, опубликованном в telegram-канале. «Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — сказал Делягин. Он объяснил свою ошибку тем, что получил информацию от человека, которому доверяет. По словам депутата, этот человек сообщил ему о смерти Поддубного, что и было опубликовано на его канале. Теперь Делягин выразил облегчение по поводу того, что военный корреспондент жив. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение в Курской области, пока остается в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и сильные ожоги.