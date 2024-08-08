В машине свердловского бойца СВО, застрелившего жену, лежала граната

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , боеприпас, лимонка, граната ф1
Гранату нашли после смерти солдата Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

В автомобиле участника СВО из Богдановича (Свердловская область), убившего бывшую супругу и выстрелившего в ее нового мужа, после его гибели обнаружили гранату. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«У него в машине была граната», — сказал собеседник. Мужчина передвигался на желтой иномарке Daihatsu Boon, которую приобрел 25 июля.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке. Днем 8 августа силовики нашли труп военнослужащего. Оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В автомобиле участника СВО из Богдановича (Свердловская область), убившего бывшую супругу и выстрелившего в ее нового мужа, после его гибели обнаружили гранату. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У него в машине была граната», — сказал собеседник. Мужчина передвигался на желтой иномарке Daihatsu Boon, которую приобрел 25 июля. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке. Днем 8 августа силовики нашли труп военнослужащего. Оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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