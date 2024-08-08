В машине свердловского бойца СВО, застрелившего жену, лежала граната

08 августа 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Гранату нашли после смерти солдата Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся В автомобиле участника СВО из Богдановича (Свердловская область), убившего бывшую супругу и выстрелившего в ее нового мужа, после его гибели обнаружили гранату. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У него в машине была граната», — сказал собеседник. Мужчина передвигался на желтой иномарке Daihatsu Boon, которую приобрел 25 июля. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке. Днем 8 августа силовики нашли труп военнослужащего. Оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В автомобиле участника СВО из Богдановича (Свердловская область), убившего бывшую супругу и выстрелившего в ее нового мужа, после его гибели обнаружили гранату. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У него в машине была граната», — сказал собеседник. Мужчина передвигался на желтой иномарке Daihatsu Boon, которую приобрел 25 июля. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке. Днем 8 августа силовики нашли труп военнослужащего. Оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.