Челябинского депутата освободили от наказания за подбитый глаз коллеги

В Катав-Ивановске (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина освободили от наказания за подбитый глаз его коллеги Андрея Печникова. Чуксин должен выплатить Печникову только 100 тысяч рублей в виде компенсации ущерба.
«Приговор мирового судьи от 7 сентября 2023 года в отношении Чуксина Якова Александровича изменить. От назначенного наказания Чуксина Якова Александровича освободить в связи с стечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — отмечено в судебном документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Осужденному было определено ограничение свободы. Деньги в рамках гражданского иска Печникова необходимо выплатить в качестве компенсации морального вреда.
«Апелляционное решение не вполне удовлетворило. Буду подавать кассационную жалобу. Хотя порадовало, что я после освобождения от наказания считаюсь несудимым, в силу статьи 86 УК РФ», — заявил URA.RU Чуксин.
Печников признался URA.RU, что считает решения судов мягкими, но обращаться в вышестоящую инстанцию не собирается. Не видит в этом смысла.
«Две инстанции свое слово сказали, не думаю, что ситуация изменится в вышестоящей. Оскорбления со стороны Чуксина продолжаются, но кулаков больше не распускает», — сказал URA.RU Печников.
Инцидент в райсобрании произошел в апреле 2022 года. В результате двух ударов в область лица у Печникова возникла тупая травма правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Рукоприкладство стало следствием словесной перепалки на депутатском заседании. Было возбуждено уголовное дело, но Чуксин себя виновным не признал.
В марте 2024 года на коллегу Екатерину Куликову напал другой депутат Евгений Калиничев. Мужчина повредил телефон женщины, вывернув, по ее признанию, левую кисть руки. Оба смутьяна входят во фракцию «Единой России», которую Калиничев к тому же возглавляет.
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