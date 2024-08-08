Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете треш-стримов. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.
Как сообщается в указе, под треш-стримами понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто ее ведет: гражданин, должностное или юридическое лицо.
К вопросу о запрете треш-стримов возвращались несколько раз. URA.RU рассказывало, что это такое, а также перечисляло самые резонансные случаи, которые происходили на трансляциях.
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