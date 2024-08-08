Путин подписал закон о запрете треш-стримов

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Под треш-стримами понимается, в том числе трансляции, которые «оскорбляют общественную нравственность» Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете треш-стримов. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.

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Как сообщается в указе, под треш-стримами понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто ее ведет: гражданин, должностное или юридическое лицо.

К вопросу о запрете треш-стримов возвращались несколько раз. URA.RU рассказывало, что это такое, а также перечисляло самые резонансные случаи, которые происходили на трансляциях.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете треш-стримов. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов. Как сообщается в указе, под треш-стримами понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто ее ведет: гражданин, должностное или юридическое лицо. К вопросу о запрете треш-стримов возвращались несколько раз. URA.RU рассказывало, что это такое, а также перечисляло самые резонансные случаи, которые происходили на трансляциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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