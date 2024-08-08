В Свердловской области увеличили размер выплат семьям участников СВО

Власти увеличили размер единовременной выплаты семьям свердловчан, заключивших контракт для участия в спецоперации на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Таким образом, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей», — следует из сообщения. Из свердловского бюджета будет выделяться 500 тысяч рублей, а федеральная выплата Минобороны составит 400 тысяч рублей. Отмечается, что родственники бойцов и их дети продолжат получать единовременную в 20 тысяч рублей.
Ранее екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в зоне проведения спецоперации, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, получивших выплату по 30 тысяч рублей.
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