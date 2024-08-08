В Свердловской области увеличили размер выплат семьям участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, покупка, деньги, бумажные деньги
Единовременная выплата составит более 900 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти увеличили размер единовременной выплаты семьям свердловчан, заключивших контракт для участия в спецоперации на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Таким образом, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей», — следует из сообщения. Из свердловского бюджета будет выделяться 500 тысяч рублей, а федеральная выплата Минобороны составит 400 тысяч рублей. Отмечается, что родственники бойцов и их дети продолжат получать единовременную в 20 тысяч рублей.

Ранее екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в зоне проведения спецоперации, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, получивших выплату по 30 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти увеличили размер единовременной выплаты семьям свердловчан, заключивших контракт для участия в спецоперации на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Таким образом, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей», — следует из сообщения. Из свердловского бюджета будет выделяться 500 тысяч рублей, а федеральная выплата Минобороны составит 400 тысяч рублей. Отмечается, что родственники бойцов и их дети продолжат получать единовременную в 20 тысяч рублей. Ранее екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в зоне проведения спецоперации, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, получивших выплату по 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...