В Свердловской области увеличили размер выплат семьям участников СВО

08 августа 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Единовременная выплата составит более 900 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти увеличили размер единовременной выплаты семьям свердловчан, заключивших контракт для участия в спецоперации на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Таким образом, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей», — следует из сообщения. Из свердловского бюджета будет выделяться 500 тысяч рублей, а федеральная выплата Минобороны составит 400 тысяч рублей. Отмечается, что родственники бойцов и их дети продолжат получать единовременную в 20 тысяч рублей. Ранее екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в зоне проведения спецоперации, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, получивших выплату по 30 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти увеличили размер единовременной выплаты семьям свердловчан, заключивших контракт для участия в спецоперации на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Таким образом, с 1 сентября общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей», — следует из сообщения. Из свердловского бюджета будет выделяться 500 тысяч рублей, а федеральная выплата Минобороны составит 400 тысяч рублей. Отмечается, что родственники бойцов и их дети продолжат получать единовременную в 20 тысяч рублей. Ранее екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в зоне проведения спецоперации, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, получивших выплату по 30 тысяч рублей.