Путин подписал указ о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете

За пропаганду наркотиков в интернете введена ответственность
За пропаганду наркотиков в интернете введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — указано в документе. Он размешен на портале нормативно-правовых актов. Наказание будет грозить к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности или был судим за аналогичные деяния. Этим же законопроектом запрещается пропаганда наркотиков в литературе.
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