Путин подписал указ о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете

08 августа 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

За пропаганду наркотиков в интернете введена ответственность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За пропаганду наркотиков в интернете введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — указано в документе. Он размешен на портале нормативно-правовых актов. Наказание будет грозить к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности или был судим за аналогичные деяния. Этим же законопроектом запрещается пропаганда наркотиков в литературе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За пропаганду наркотиков в интернете введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — указано в документе. Он размешен на портале нормативно-правовых актов. Наказание будет грозить к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности или был судим за аналогичные деяния. Этим же законопроектом запрещается пропаганда наркотиков в литературе.