Путин подписал указ о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете

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За пропаганду наркотиков в интернете введена ответственность Фото:

За пропаганду наркотиков в интернете введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — указано в документе. Он размешен на портале нормативно-правовых актов. Наказание будет грозить к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности или был судим за аналогичные деяния. Этим же законопроектом запрещается пропаганда наркотиков в литературе.

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За пропаганду наркотиков в интернете введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — указано в документе. Он размешен на портале нормативно-правовых актов. Наказание будет грозить к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности или был судим за аналогичные деяния. Этим же законопроектом запрещается пропаганда наркотиков в литературе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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