В России запретили пропаганду наркотиков в литературе

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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, книжная полка, фондохранилище, эрмитаж урал
В России официально запретили пропаганду наркотиков в литературе Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Произведения, опубликованные до 1990 года, не попадут под запрет. Указ размещен на портале опубликования правовых актов.

«Федеральный закон [о запрете пропаганды наркотиков в литературе] вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — следует из указа. В документе прописано, что произведения могут не попасть под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и связана с художественным замыслом. Также исключением является литература, опубликованная до 1990 года. Закон также не затронет медицинскую и научную литературу.

Путин также на законодательном уровне легализовал майнинг. Кроме того, он подписал документ о запрете треш-стримов.

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Российский президент Владимир Путин подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Произведения, опубликованные до 1990 года, не попадут под запрет. Указ размещен на портале опубликования правовых актов. «Федеральный закон [о запрете пропаганды наркотиков в литературе] вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — следует из указа. В документе прописано, что произведения могут не попасть под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и связана с художественным замыслом. Также исключением является литература, опубликованная до 1990 года. Закон также не затронет медицинскую и научную литературу. Путин также на законодательном уровне легализовал майнинг. Кроме того, он подписал документ о запрете треш-стримов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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