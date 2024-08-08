В России запретили пропаганду наркотиков в литературе

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Произведения, опубликованные до 1990 года, не попадут под запрет. Указ размещен на портале опубликования правовых актов.
«Федеральный закон [о запрете пропаганды наркотиков в литературе] вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — следует из указа. В документе прописано, что произведения могут не попасть под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и связана с художественным замыслом. Также исключением является литература, опубликованная до 1990 года. Закон также не затронет медицинскую и научную литературу.
Путин также на законодательном уровне легализовал майнинг. Кроме того, он подписал документ о запрете треш-стримов.
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