В России запретили пропаганду наркотиков в литературе

08 августа 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В России официально запретили пропаганду наркотиков в литературе Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский президент Владимир Путин подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Произведения, опубликованные до 1990 года, не попадут под запрет. Указ размещен на портале опубликования правовых актов. «Федеральный закон [о запрете пропаганды наркотиков в литературе] вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — следует из указа. В документе прописано, что произведения могут не попасть под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и связана с художественным замыслом. Также исключением является литература, опубликованная до 1990 года. Закон также не затронет медицинскую и научную литературу. Путин также на законодательном уровне легализовал майнинг. Кроме того, он подписал документ о запрете треш-стримов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Произведения, опубликованные до 1990 года, не попадут под запрет. Указ размещен на портале опубликования правовых актов. «Федеральный закон [о запрете пропаганды наркотиков в литературе] вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — следует из указа. В документе прописано, что произведения могут не попасть под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и связана с художественным замыслом. Также исключением является литература, опубликованная до 1990 года. Закон также не затронет медицинскую и научную литературу. Путин также на законодательном уровне легализовал майнинг. Кроме того, он подписал документ о запрете треш-стримов.