Правительство утвердило порядок выплат в 400 тысяч контрактникам

08 августа 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Военнослужащие, участвующие в СВО по контракту, смогут получить по 400 тысяч рублей в рамках единовременной выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новость по теме В России увеличили выплаты участникам СВО: новые суммы по регионам Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена правительством в telegram-канале. «Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот, компенсаций <…> и в целом при решении всех жизненно важных для человека вопросов. Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом правительства», — подчеркнул премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь размер единовременной выплаты контрактникам увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Председатель российского правительства также обозначил, что проводит работу по реализации иной льготной поддержки для участников СВО. Это содействие при трудоустройстве, получении образования и не только. Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Российский президент подписал соответствующий указ еще 31 июля. Под категорию граждан на получение выплаты попадают военные, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена правительством в telegram-канале. «Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот, компенсаций <…> и в целом при решении всех жизненно важных для человека вопросов. Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом правительства», — подчеркнул премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь размер единовременной выплаты контрактникам увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Председатель российского правительства также обозначил, что проводит работу по реализации иной льготной поддержки для участников СВО. Это содействие при трудоустройстве, получении образования и не только. Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Российский президент подписал соответствующий указ еще 31 июля. Под категорию граждан на получение выплаты попадают военные, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.