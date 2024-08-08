Правительство утвердило порядок выплат в 400 тысяч контрактникам

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Военнослужащие, участвующие в СВО по контракту, смогут получить по 400 тысяч рублей в рамках единовременной выплаты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине
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Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена правительством в telegram-канале.

«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот, компенсаций <…> и в целом при решении всех жизненно важных для человека вопросов. Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом правительства», — подчеркнул премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь размер единовременной выплаты контрактникам увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей.

Председатель российского правительства также обозначил, что проводит работу по реализации иной льготной поддержки для участников СВО. Это содействие при трудоустройстве, получении образования и не только. Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту.

Российский президент подписал соответствующий указ еще 31 июля. Под категорию граждан на получение выплаты попадают военные, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

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Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена правительством в telegram-канале. «Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот, компенсаций <…> и в целом при решении всех жизненно важных для человека вопросов. Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом правительства», — подчеркнул премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь размер единовременной выплаты контрактникам увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Председатель российского правительства также обозначил, что проводит работу по реализации иной льготной поддержки для участников СВО. Это содействие при трудоустройстве, получении образования и не только. Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Российский президент подписал соответствующий указ еще 31 июля. Под категорию граждан на получение выплаты попадают военные, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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