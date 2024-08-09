Сальдо сообщил о ликвидации 12 бойцов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу

Сальдо: уничтожено 12 боевиков ВСУ на Кинбурнской косе

09 августа 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

На Кинбурнскую косу в Херсонской области пытались десантироваться 12 боевиков ВСУ Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon Во время попытки десантирования Вооруженных сил Украины на Кинбурнскую косу в Херсонской области были ликвидированы 12 украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. «Всего ликвидированы 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе», — написал Сальдо в своем telegram-канале . Противник применил четыре быстроходные десантные лодки. Из них три были уничтожены: одна на минах, вторая — огнем артиллерии, а третья — при помощи ракеты ПТУР. С одной из лодок десантники смогли высадиться, однако они были расстреляны на берегу, одна лодка сумела укрыться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время попытки десантирования Вооруженных сил Украины на Кинбурнскую косу в Херсонской области были ликвидированы 12 украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. «Всего ликвидированы 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Противник применил четыре быстроходные десантные лодки. Из них три были уничтожены: одна на минах, вторая — огнем артиллерии, а третья — при помощи ракеты ПТУР. С одной из лодок десантники смогли высадиться, однако они были расстреляны на берегу, одна лодка сумела укрыться.