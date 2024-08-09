Сальдо сообщил о ликвидации 12 бойцов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу

Сальдо: уничтожено 12 боевиков ВСУ на Кинбурнской косе
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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, десант, всу,  stock
На Кинбурнскую косу в Херсонской области пытались десантироваться 12 боевиков ВСУ Фото:

Во время попытки десантирования Вооруженных сил Украины на Кинбурнскую косу в Херсонской области были ликвидированы 12 украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

«Всего ликвидированы 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Противник применил четыре быстроходные десантные лодки. Из них три были уничтожены: одна на минах, вторая — огнем артиллерии, а третья — при помощи ракеты ПТУР. С одной из лодок десантники смогли высадиться, однако они были расстреляны на берегу, одна лодка сумела укрыться.

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Во время попытки десантирования Вооруженных сил Украины на Кинбурнскую косу в Херсонской области были ликвидированы 12 украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. «Всего ликвидированы 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Противник применил четыре быстроходные десантные лодки. Из них три были уничтожены: одна на минах, вторая — огнем артиллерии, а третья — при помощи ракеты ПТУР. С одной из лодок десантники смогли высадиться, однако они были расстреляны на берегу, одна лодка сумела укрыться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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