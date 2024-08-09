Чем закончилось дело свердловских гаишников, обвиненных в избиении подростка

СК не усмотрел нарушений в действиях уральских гаишников, обвиненных в избиении

09 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

В скандал попали два сотрудника ГАИ Сухого Лога Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Сухом Логу подростки обвинили гаишников в избиении Следственный комитет не нашел противоправных действий со стороны двух сотрудников ГАИ Сухого Лога (Свердловская область), которых 17-летний Никита (имя изменено) обвинил в жестоком избиении. Проведя проверку, следователи выписали отказ в возбуждении уголовного дела, сообщил источник URA.RU. Запутанная история произошла в феврале текущего года. «По материалам проверки вынесен отказ в возбуждении дела. Установлено, что сотрудники ГАИ никого не избивали. Превышения должностных полномочий не было», — сказал источник агентства. Дозвониться до Никиты и его мамы не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента и не прочитали сообщения в мессенджере. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. Отцу парня ничего неизвестно об итогах проверки — так он заявил URA.RU. «Я практически не общаюсь с сыном. Он ведет самостоятельный образ жизни. Чем он занимается, не могу сказать. Знаю лишь, что он не учится и официально нигде не работает, только неофициально. По решению суда, проживает с мамой», — заключил мужчина. Сами гаишники продолжают работать в Сухом Логу. Конфликт произошел вечером 6 февраля. При патрулировании инспекторы заметили двух подростков, которые в позднее время были без сопровождения взрослых. Когда гаишники подъехали к ним, то услышали в свой адрес оскорбления. После этого парни бросились бежать: улизнуть от инспекторов удалось лишь Никите. А его товарища, как рассказывал парень, якобы увезли в лес и избили. Затем на беседу к силовикам пришел и сам Никита. Тогда, по его словам, он тоже якобы стал пострадавшим. Разбирались в этой истории именно следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет не нашел противоправных действий со стороны двух сотрудников ГАИ Сухого Лога (Свердловская область), которых 17-летний Никита (имя изменено) обвинил в жестоком избиении. Проведя проверку, следователи выписали отказ в возбуждении уголовного дела, сообщил источник URA.RU. Запутанная история произошла в феврале текущего года. «По материалам проверки вынесен отказ в возбуждении дела. Установлено, что сотрудники ГАИ никого не избивали. Превышения должностных полномочий не было», — сказал источник агентства. Дозвониться до Никиты и его мамы не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента и не прочитали сообщения в мессенджере. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. Отцу парня ничего неизвестно об итогах проверки — так он заявил URA.RU. «Я практически не общаюсь с сыном. Он ведет самостоятельный образ жизни. Чем он занимается, не могу сказать. Знаю лишь, что он не учится и официально нигде не работает, только неофициально. По решению суда, проживает с мамой», — заключил мужчина. Сами гаишники продолжают работать в Сухом Логу. Конфликт произошел вечером 6 февраля. При патрулировании инспекторы заметили двух подростков, которые в позднее время были без сопровождения взрослых. Когда гаишники подъехали к ним, то услышали в свой адрес оскорбления. После этого парни бросились бежать: улизнуть от инспекторов удалось лишь Никите. А его товарища, как рассказывал парень, якобы увезли в лес и избили. Затем на беседу к силовикам пришел и сам Никита. Тогда, по его словам, он тоже якобы стал пострадавшим. Разбирались в этой истории именно следователи.