Екатеринбургским участникам СВО увеличили размер выплат до миллиона рублей

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Город будет выделять по 100 тысяч на каждого бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбуржцам, заключившим контракт на участие в спецоперации, увеличили единовременную выплату на 100 тысяч рублей. Теперь, учитывая региональную и федеральную поддержку, общая сумма после подписания договора составит более миллиона. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты екатеринбуржцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции, в размере 100 тысяч рублей», — следует из сообщения. Выплату получат екатеринбуржцы, заключившие контракт в период с 15 августа по 31 декабря 2024-го.

Накануне региональные власти увеличили единовременную выплату семьям участников СВО с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Выделяемая сумма из федерального бюджета от Минобороны остается прежней — 400 тысяч рублей.

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Екатеринбуржцам, заключившим контракт на участие в спецоперации, увеличили единовременную выплату на 100 тысяч рублей. Теперь, учитывая региональную и федеральную поддержку, общая сумма после подписания договора составит более миллиона. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты екатеринбуржцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции, в размере 100 тысяч рублей», — следует из сообщения. Выплату получат екатеринбуржцы, заключившие контракт в период с 15 августа по 31 декабря 2024-го. Накануне региональные власти увеличили единовременную выплату семьям участников СВО с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Выделяемая сумма из федерального бюджета от Минобороны остается прежней — 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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