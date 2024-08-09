Екатеринбургским участникам СВО увеличили размер выплат до миллиона рублей

09 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Город будет выделять по 100 тысяч на каждого бойца Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбуржцам, заключившим контракт на участие в спецоперации, увеличили единовременную выплату на 100 тысяч рублей. Теперь, учитывая региональную и федеральную поддержку, общая сумма после подписания договора составит более миллиона. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты екатеринбуржцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции, в размере 100 тысяч рублей», — следует из сообщения. Выплату получат екатеринбуржцы, заключившие контракт в период с 15 августа по 31 декабря 2024-го. Накануне региональные власти увеличили единовременную выплату семьям участников СВО с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Выделяемая сумма из федерального бюджета от Минобороны остается прежней — 400 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцам, заключившим контракт на участие в спецоперации, увеличили единовременную выплату на 100 тысяч рублей. Теперь, учитывая региональную и федеральную поддержку, общая сумма после подписания договора составит более миллиона. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты екатеринбуржцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции, в размере 100 тысяч рублей», — следует из сообщения. Выплату получат екатеринбуржцы, заключившие контракт в период с 15 августа по 31 декабря 2024-го. Накануне региональные власти увеличили единовременную выплату семьям участников СВО с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Выделяемая сумма из федерального бюджета от Минобороны остается прежней — 400 тысяч рублей.