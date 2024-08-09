ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

09 августа 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили в ДНР три населенных пункта, уточнили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации на Украине. Это Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Они находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое (ДНР) за неделю», — сообщили в военном ведомстве. До этого сообщалось об освобождении Сергеевки на донецком направлении. Ранее военкоры сообщали об освобождении Тимофеевки. Тогда информация носила неофициальный характер. В начале августа сообщалось об активном продвижении российских военных на донецком направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации на Украине. Это Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Они находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое (ДНР) за неделю», — сообщили в военном ведомстве. До этого сообщалось об освобождении Сергеевки на донецком направлении. Ранее военкоры сообщали об освобождении Тимофеевки. Тогда информация носила неофициальный характер. В начале августа сообщалось об активном продвижении российских военных на донецком направлении.