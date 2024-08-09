ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
ВС РФ освободили в ДНР три населенных пункта, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации на Украине. Это Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Они находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое (ДНР) за неделю», — сообщили в военном ведомстве. До этого сообщалось об освобождении Сергеевки на донецком направлении.

Ранее военкоры сообщали об освобождении Тимофеевки. Тогда информация носила неофициальный характер. В начале августа сообщалось об активном продвижении российских военных на донецком направлении.

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Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации на Украине. Это Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Они находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое (ДНР) за неделю», — сообщили в военном ведомстве. До этого сообщалось об освобождении Сергеевки на донецком направлении. Ранее военкоры сообщали об освобождении Тимофеевки. Тогда информация носила неофициальный характер. В начале августа сообщалось об активном продвижении российских военных на донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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