Глава СК требует завести дело после избиения 11-летнего мальчика в Первоуральске

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат о ходе расследования Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения мужчины на 11-летнего самокатчика в центре Первоуральска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.

Инцидент произошел на площади Победы. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения мужчины на 11-летнего самокатчика в центре Первоуральска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Инцидент произошел на площади Победы. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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