Глава СК требует завести дело после избиения 11-летнего мальчика в Первоуральске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения мужчины на 11-летнего самокатчика в центре Первоуральска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.
Инцидент произошел на площади Победы. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего.
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