Глава СК требует завести дело после избиения 11-летнего мальчика в Первоуральске

09 августа 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о ходе расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения мужчины на 11-летнего самокатчика в центре Первоуральска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Инцидент произошел на площади Победы. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения мужчины на 11-летнего самокатчика в центре Первоуральска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Инцидент произошел на площади Победы. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего.