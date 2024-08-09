«Сутки на острове посреди реки»: как выжила жена пропавшего аборигена из ХМАО

Анжела Ачимова, жена пропавшего Александра Ачимова — хозяина лодки, утонувшей во время путешествия от стойбища к стойбищу по реке Малый Юган в Сургутском районе ХМАО, — провела почти сутки в мокрой одежде в +10 градусов тепла на небольшом островке, прежде чем ее заметили. Пострадавшей необходима медицинская помощь, но в районе юрт, где ее обнаружили, нет сотовой связи, рассказала URA.RU племянница женщины.
«Когда лодка вечером 8 августа перевернулась, тете удалось выплыть на остров посреди реки. Там она пробыла почти сутки, пока ее не нашли. Она просидела в мокрой одежде до 16 часов 9 августа. Мимо проплывала лодка с местными жителями, но она сначала не смогла до них докричаться. Они увидели вещи и продукты, которые плавали в реке, и, когда добрались до места, где есть сотовая связь, сообщили спасателям о пропаже. И уже потом местные из юрт вернулись к острову и обнаружили тетю в ужасном состоянии», — поделилась родственница пострадавшей.
По словам ее племянницы, 48-летняя Анжела находится в шоке. Ей необходима помощь врачей и психологов. С ней сейчас находится сын и другие родственники. Женщине помог выжить спасательный жилет, который ее заставил надеть муж. Сам он числится пропавшим без вести. По словам племянницы, мужчину, когда лодка перевернулась, придавила бочка.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию поисков пропавших на Малом Югане. Две трагедии произошли в одной большой семье в один день — 8 августа в районе вторых Ачимовых юрт пропала лодка, на которой плыла семья из семи человек с детьми, а между юртами Арантеевыми и Караевыми перевернулась лодка, на которых ехала семейная пара.
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