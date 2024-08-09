«Вместо кольца граната»: боец СВО из Богдановича раньше похищал жену, угрожая убить ее и себя

Боец СВО из Богдановича раньше похищал жену, угрожая убить ее и себя

10 августа 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Мужчина вложил жене в ладонь гранату вместо обручального кольца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Солдат СВО Константин М., устроивший бойню в Богдановиче, ранее уже похищал жену Татьяну, угрожая убить ее и себя. Мужчина увез женщину в лес и напугал гранатой. Подробности давних событий, которые повторились на днях уже с трагическим финалом, URA.RU рассказала одна из подруг убитой. «Это было года три-четыре назад, 8 мая. Таня тогда требовала развода, а он не хотел. В тот день он ее силой на глазах у детей закинул в машину и повез в лес. Сказал: „убью тебя и убью себя“. Она мне кинула смс — „Он везет меня убивать!“ и геолокацию. Я быстро заявила в полицию, тоже была облава и погоня», — рассказала подруга. По ее словам, в дороге Константин сказал жене: «Дай я тебе на палец надену обручальное кольцо». После чего схватил Татьяну за руку и вложил в ладонь гранату. «На самом деле это был макет, но она-то этого не знала и очень испугалась. Вот такой это был человек, садист», — вспоминает подруга. Новость по теме «Конченый трус»: муж убитой в Богдановиче женщины рассказал, как их расстреливал ее бывший Поняв, что его планы раскрыты и что их ищут, Константин пошел на попятную. Он пообещал отдать друзьям жену целой и невредимой, если они отошлют полицию и не тронут его. «Он был трусливый. Боялся, что его побьют. Мы искали Таню четыре часа и нашли далеко от города, в заброшенных садах. Если бы мы ему не помешали, это [убийство] случилось бы раньше», — сказала женщина. Солдат Константин М. вернулся в Богданович в отпуск с СВО и убил свою бывшую жену 7 августа. Также он ранил ее нового мужа Александра, за которого Татьяна неделю назад вышла замуж. Солдат скрылся, но на следующий день был найден мертвым на кладбище — он покончил с собой. Друзья убитой рассказали URA.RU, что Константин долгие годы «кошмарил семью». Более подробно о семейной трагедии, — в сюжете агентства. Когда-то семья Константина и Татьяны казалась счастливой Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат СВО Константин М., устроивший бойню в Богдановиче, ранее уже похищал жену Татьяну, угрожая убить ее и себя. Мужчина увез женщину в лес и напугал гранатой. Подробности давних событий, которые повторились на днях уже с трагическим финалом, URA.RU рассказала одна из подруг убитой. «Это было года три-четыре назад, 8 мая. Таня тогда требовала развода, а он не хотел. В тот день он ее силой на глазах у детей закинул в машину и повез в лес. Сказал: „убью тебя и убью себя“. Она мне кинула смс — „Он везет меня убивать!“ и геолокацию. Я быстро заявила в полицию, тоже была облава и погоня», — рассказала подруга. По ее словам, в дороге Константин сказал жене: «Дай я тебе на палец надену обручальное кольцо». После чего схватил Татьяну за руку и вложил в ладонь гранату. «На самом деле это был макет, но она-то этого не знала и очень испугалась. Вот такой это был человек, садист», — вспоминает подруга. Поняв, что его планы раскрыты и что их ищут, Константин пошел на попятную. Он пообещал отдать друзьям жену целой и невредимой, если они отошлют полицию и не тронут его. «Он был трусливый. Боялся, что его побьют. Мы искали Таню четыре часа и нашли далеко от города, в заброшенных садах. Если бы мы ему не помешали, это [убийство] случилось бы раньше», — сказала женщина. Солдат Константин М. вернулся в Богданович в отпуск с СВО и убил свою бывшую жену 7 августа. Также он ранил ее нового мужа Александра, за которого Татьяна неделю назад вышла замуж. Солдат скрылся, но на следующий день был найден мертвым на кладбище — он покончил с собой. Друзья убитой рассказали URA.RU, что Константин долгие годы «кошмарил семью». Более подробно о семейной трагедии, — в сюжете агентства.