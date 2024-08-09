Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область получило «зеленый свет» от союзников. Многие политики консервативной оппозиции Германии поддержали украинское наступление, пишут СМИ.
«Украина имеет право на самооборону, что закреплено в международном праве. Это не ограничивается ее собственной территорией», — заявили изданию
Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц пока воздержался от высказываний по поводу украинского наступления, но многие политики консервативной оппозиции открыто поддержали и его, и использование немецкого оружия на территории России. Старший законодатель от христианских демократов заявил изданию, что считает «совершенно законным наносить удары по территории РФ с использованием предоставленного Германией оружия».
Сообщалось, что США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Было отмечено, что Пентагон поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на российский регион.
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