Politico: Киев получил «зеленый свет» от союзников на атаку под Курском

10 августа 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Союзники отметили, что Украина «имеет право на самооборону» Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область получило «зеленый свет» от союзников. Многие политики консервативной оппозиции Германии поддержали украинское наступление, пишут СМИ. «Украина имеет право на самооборону, что закреплено в международном праве. Это не ограничивается ее собственной территорией», — заявили изданию Politico в министерстве иностранных дел Германии. Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц пока воздержался от высказываний по поводу украинского наступления, но многие политики консервативной оппозиции открыто поддержали и его, и использование немецкого оружия на территории России. Старший законодатель от христианских демократов заявил изданию, что считает «совершенно законным наносить удары по территории РФ с использованием предоставленного Германией оружия». Сообщалось, что США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Было отмечено, что Пентагон поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на российский регион. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область получило «зеленый свет» от союзников. Многие политики консервативной оппозиции Германии поддержали украинское наступление, пишут СМИ. «Украина имеет право на самооборону, что закреплено в международном праве. Это не ограничивается ее собственной территорией», — заявили изданию Politico в министерстве иностранных дел Германии. Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц пока воздержался от высказываний по поводу украинского наступления, но многие политики консервативной оппозиции открыто поддержали и его, и использование немецкого оружия на территории России. Старший законодатель от христианских демократов заявил изданию, что считает «совершенно законным наносить удары по территории РФ с использованием предоставленного Германией оружия». Сообщалось, что США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Было отмечено, что Пентагон поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на российский регион.