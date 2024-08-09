США продолжают снабжать Киев разведданными на фоне атак на Курскую область

Вашингтон снабжает Украину разведданными на фоне атак ВСУ на Курскую областьФото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon
США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил представитель Пентагона.
«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сказал представитель американского министерства в разговоре с порталом War Zone. Это послужило ответом на вопрос о том, помогает ли Вашингтон Украине осуществлять атаки на Курскую область.
При этом в Пентагоне уклонились от предоставления конкретики относительно передачи разведывательной информации. Тем не менее, было отмечено, что министерство обороны поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на Курскую область.
Ранее издание Pravda.ru сообщало, что ВСУ получают спутниковые данные для ведения атак в Курской области. Кроме того, британские службы также передает разведданные ВСУ. По информации от разведывательных источников США, британские службы принимали участие в планировании операции по вторжению в Россию.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил представитель Пентагона. «США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сказал представитель американского министерства в разговоре с порталом War Zone. Это послужило ответом на вопрос о том, помогает ли Вашингтон Украине осуществлять атаки на Курскую область. При этом в Пентагоне уклонились от предоставления конкретики относительно передачи разведывательной информации. Тем не менее, было отмечено, что министерство обороны поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на Курскую область. Ранее издание Pravda.ru сообщало, что ВСУ получают спутниковые данные для ведения атак в Курской области. Кроме того, британские службы также передает разведданные ВСУ. По информации от разведывательных источников США, британские службы принимали участие в планировании операции по вторжению в Россию.