США продолжают снабжать Киев разведданными на фоне атак на Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Вашингтон снабжает Украину разведданными на фоне атак ВСУ на Курскую область Фото:

США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил представитель Пентагона.

«США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сказал представитель американского министерства в разговоре с порталом War Zone. Это послужило ответом на вопрос о том, помогает ли Вашингтон Украине осуществлять атаки на Курскую область.

При этом в Пентагоне уклонились от предоставления конкретики относительно передачи разведывательной информации. Тем не менее, было отмечено, что министерство обороны поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на Курскую область.

Ранее издание Pravda.ru сообщало, что ВСУ получают спутниковые данные для ведения атак в Курской области. Кроме того, британские службы также передает разведданные ВСУ. По информации от разведывательных источников США, британские службы принимали участие в планировании операции по вторжению в Россию.

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США продолжает снабжать Украину разведывательными данными на фоне атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил представитель Пентагона. «США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных», — сказал представитель американского министерства в разговоре с порталом War Zone. Это послужило ответом на вопрос о том, помогает ли Вашингтон Украине осуществлять атаки на Курскую область. При этом в Пентагоне уклонились от предоставления конкретики относительно передачи разведывательной информации. Тем не менее, было отмечено, что министерство обороны поддерживает постоянный контакт с украинской стороной и стремится получить дополнительную информацию о целях атак на Курскую область. Ранее издание Pravda.ru сообщало, что ВСУ получают спутниковые данные для ведения атак в Курской области. Кроме того, британские службы также передает разведданные ВСУ. По информации от разведывательных источников США, британские службы принимали участие в планировании операции по вторжению в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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