Режим КТО ввели в Белгородской области

Режим КТО объявили в Национальном антитеррористическом комитете
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Белгородской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Режим КТО введен в Белгородской области», — рассказали в НАК. Слова приводит РИА Новости.
Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской области. Сообщалось, что меры приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.
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