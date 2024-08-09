09 августа 2024

Режим КТО ввели в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим КТО объявили в Национальном антитеррористическом комитете
Режим КТО объявили в Национальном антитеррористическом комитете Фото:

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Белгородской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Режим КТО введен в Белгородской области», — рассказали в НАК. Слова приводит РИА Новости.

Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской области. Сообщалось, что меры приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Белгородской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Режим КТО введен в Белгородской области», — рассказали в НАК. Слова приводит РИА Новости. Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской области. Сообщалось, что меры приняты в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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