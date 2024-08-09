В Тюмени дан старт пробега «Великий сибирский путь». Онлайн-трансляция

10 августа 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Тюменцы в исторических костюмах доедут до села Покровское Фото: Роман Наумов © URA.RU В Тюмени стартовал конноспортивный пробег «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. В нем принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. На открытии мероприятия власти анонсировали открытие новых туристических маршрутов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. Водители квадроциклов поедут в микроавтобусах Корреспондент URA.RU 12:47 Помимо людей в камуфляжной форме, на празднестве присутствовали всадники в исторических костюмах, которые похожи на броню первопроходцев, ассимилировавших этот регион. В один из таких был одет и Шевчик, передает корреспондент URA.RU. 12:43 «Квадроцикл Афанасьева тоже пустует. Улыбающиеся водители выглядывают автобусов, но мэра среди них нет», — передает корреспондент URA.RU. 12:40 «Оказалось, что квадроциклы поедут не своим ходом! Их загрузили сейчас в машину и весь персонал, все водители поедут на микроавтобусах», — передает корреспондент URA.RU. Тюменцы сфотографировались с главой города Корреспондент URA.RU 12:31 Афанасьев устроил фотосессию с тюменцами. Они со счастливыми лицами позировали перед камерами фотографов перед поездкой мэра по «Великому сибирскому пути», передает с места событий корреспондент URA.RU. 12:28 В 80-летие Тюменской области создается туристический маршрут, который соединит Тюмень и село Покровское, однако в дальнейшем «Великий сибирский путь» будет продлен еще и до Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев в интервью журналистам. Также «новый взгляд» обретет родина Григория Распутина — там появится музей-детектив и подворья, добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Их слова передает корреспондент URA.RU. 12:25 Местные жители просто в восторге от организованного праздника. Они говорят, что счастливы от того, как выглядит мероприятие и от огромного количества молодежи, которой, таким образом, прививается любовь к Родине и дается понимание ее истории, поделились тюменцы с корреспондентом URA.RU. 12:19 Председатель Совета директоров ХК «Сибинтел», заместитель Секретаря Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимир Шевчик подарил тюменцам и передал на хранение властям «Посох пересвета» и сибирский флаг. «Сибирь — это главное место силы России. И как раз вы все — участники этого хорошего, доброго дела. А добрые дела всегда идут под Богом. Я хочу вам пожелать добра, здоровья и безупречной доброй любви к нашей великой родине — к нашей Сибири. Сегодняшнее мероприятие позволит в еще большей степени привлечь внимание к туризму и сказать на сколько велика наша интересная Сибирь. С праздником, дорогие друзья! Я хочу от нашего пробега вручить вот этот посох пересвета, который символизирует русский дух и православие, правительству Тюменской области. Также мы восстановили этот флаг, с которым пришли наши войны в Сибирь, чтобы осваивать ее мирным путем. Он передается на вечное хранение», — сказал Шевчик, передает корреспондент URA.RU с места событий. 12:04 Также тюменцев поздравил и депутат областной думы Юрий Баранчук. Теплые слова прозвучали сразу в честь двух праздников — 80-летие Тюменской области и День физкультурника. «Он сказал, что путь будет крайне сложен, так как-то, что мы знали раньше — асфальтовая дорога, а это настоящий путь первопроходцев. Он станет большим испытанием, но будет сделан, чтобы тюменцы не забывали свою историю», — передает с места событий корреспондент URA.RU. 11:57 Афанасьев и Пантелеев торжественно открыли пробег «Великий сибирский путь» и поздравили тюменцев с 80-летием Тюменской области. Они рассказали, что маршрут по сибирскому старому тракту сейчас населяют более 150 тысяч национальностей, передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стартовал конноспортивный пробег «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. В нем принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. На открытии мероприятия власти анонсировали открытие новых туристических маршрутов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 12:47 10.08.2024 Помимо людей в камуфляжной форме, на празднестве присутствовали всадники в исторических костюмах, которые похожи на броню первопроходцев, ассимилировавших этот регион. В один из таких был одет и Шевчик, передает корреспондент URA.RU. 12:43 10.08.2024 «Квадроцикл Афанасьева тоже пустует. Улыбающиеся водители выглядывают автобусов, но мэра среди них нет», — передает корреспондент URA.RU. 12:40 10.08.2024 «Оказалось, что квадроциклы поедут не своим ходом! Их загрузили сейчас в машину и весь персонал, все водители поедут на микроавтобусах», — передает корреспондент URA.RU. 12:31 10.08.2024 Афанасьев устроил фотосессию с тюменцами. Они со счастливыми лицами позировали перед камерами фотографов перед поездкой мэра по «Великому сибирскому пути», передает с места событий корреспондент URA.RU. 12:28 10.08.2024 В 80-летие Тюменской области создается туристический маршрут, который соединит Тюмень и село Покровское, однако в дальнейшем «Великий сибирский путь» будет продлен еще и до Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев в интервью журналистам. Также «новый взгляд» обретет родина Григория Распутина — там появится музей-детектив и подворья, добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Их слова передает корреспондент URA.RU. 12:25 10.08.2024 Местные жители просто в восторге от организованного праздника. Они говорят, что счастливы от того, как выглядит мероприятие и от огромного количества молодежи, которой, таким образом, прививается любовь к Родине и дается понимание ее истории, поделились тюменцы с корреспондентом URA.RU. 12:19 10.08.2024 Председатель Совета директоров ХК «Сибинтел», заместитель Секретаря Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимир Шевчик подарил тюменцам и передал на хранение властям «Посох пересвета» и сибирский флаг. «Сибирь — это главное место силы России. И как раз вы все — участники этого хорошего, доброго дела. А добрые дела всегда идут под Богом. Я хочу вам пожелать добра, здоровья и безупречной доброй любви к нашей великой родине — к нашей Сибири. Сегодняшнее мероприятие позволит в еще большей степени привлечь внимание к туризму и сказать на сколько велика наша интересная Сибирь. С праздником, дорогие друзья! Я хочу от нашего пробега вручить вот этот посох пересвета, который символизирует русский дух и православие, правительству Тюменской области. Также мы восстановили этот флаг, с которым пришли наши войны в Сибирь, чтобы осваивать ее мирным путем. Он передается на вечное хранение», — сказал Шевчик, передает корреспондент URA.RU с места событий. 12:04 10.08.2024 Также тюменцев поздравил и депутат областной думы Юрий Баранчук. Теплые слова прозвучали сразу в честь двух праздников — 80-летие Тюменской области и День физкультурника. «Он сказал, что путь будет крайне сложен, так как-то, что мы знали раньше — асфальтовая дорога, а это настоящий путь первопроходцев. Он станет большим испытанием, но будет сделан, чтобы тюменцы не забывали свою историю», — передает с места событий корреспондент URA.RU. 11:57 10.08.2024 Афанасьев и Пантелеев торжественно открыли пробег «Великий сибирский путь» и поздравили тюменцев с 80-летием Тюменской области. Они рассказали, что маршрут по сибирскому старому тракту сейчас населяют более 150 тысяч национальностей, передает корреспондент URA.RU.