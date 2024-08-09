В ХМАО спасатели нашли тела детей пропавшей на реке семьи аборигенов

Спасатели нашли тела годовалого малыша и двухлетнего ребенка на реке Малый Юган в Сургутском районе. Дети плыли в лодке месте с семьей ханты, которая пропала 8 августа. Об этом журналисту URA.RU рассказала племянница погибших.
«Нашли годовалого ребенка Даню и двухлетнего ребенка. Лодка тоже найдена. С Угута выдвинулась поисково-спасательная бригада на обе точки (где перевернулись две лодки). Люди, которые там находятся, в крайне тяжелом состоянии, им необходима медицинская помощь. Вылет медиков запланирован сегодня из Сургута, примерно к двум часам дня они будут в юртах Ачимовых-1», — рассказала агентству племянница.
Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Первой из пропавших нашли мертвой 44-летнюю женщину. Ее труп приплыл к стойбищу.
Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. Она провела почти сутки в мокрой одежде в +10 градусов тепла на небольшом островке, прежде чем ее заметили местные жители.
В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU сообщили, что сегодня утром спасатели прибыли на стойбище из Угута, чтобы продолжить поиски. «Большая часть спасателей отправились искать семью с детьми. А другие отправились на поиски мужчины, который перевернулся на другой лодке», — прокомментировали в пресс-службе.
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