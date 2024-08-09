09 августа 2024

В ХМАО спасатели нашли тела детей пропавшей на реке семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке Малый Юган нашли тела двух детей из пропавшей семьи ханты
В реке Малый Юган нашли тела двух детей из пропавшей семьи ханты Фото:
новость из сюжета
В ХМАО на лодке пропала семья аборигенов

Спасатели нашли тела годовалого малыша и двухлетнего ребенка на реке Малый Юган в Сургутском районе. Дети плыли в лодке месте с семьей ханты, которая пропала 8 августа. Об этом журналисту URA.RU рассказала племянница погибших.

«Нашли годовалого ребенка Даню и двухлетнего ребенка. Лодка тоже найдена. С Угута выдвинулась поисково-спасательная бригада на обе точки (где перевернулись две лодки). Люди, которые там находятся, в крайне тяжелом состоянии, им необходима медицинская помощь. Вылет медиков запланирован сегодня из Сургута, примерно к двум часам дня они будут в юртах Ачимовых-1», — рассказала агентству племянница.

Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Первой из пропавших нашли мертвой 44-летнюю женщину. Ее труп приплыл к стойбищу.

Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. Она провела почти сутки в мокрой одежде в +10 градусов тепла на небольшом островке, прежде чем ее заметили местные жители.

В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU сообщили, что сегодня утром спасатели прибыли на стойбище из Угута, чтобы продолжить поиски. «Большая часть спасателей отправились искать семью с детьми. А другие отправились на поиски мужчины, который перевернулся на другой лодке», — прокомментировали в пресс-службе.

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Спасатели нашли тела годовалого малыша и двухлетнего ребенка на реке Малый Юган в Сургутском районе. Дети плыли в лодке месте с семьей ханты, которая пропала 8 августа. Об этом журналисту URA.RU рассказала племянница погибших. «Нашли годовалого ребенка Даню и двухлетнего ребенка. Лодка тоже найдена. С Угута выдвинулась поисково-спасательная бригада на обе точки (где перевернулись две лодки). Люди, которые там находятся, в крайне тяжелом состоянии, им необходима медицинская помощь. Вылет медиков запланирован сегодня из Сургута, примерно к двум часам дня они будут в юртах Ачимовых-1», — рассказала агентству племянница. Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Первой из пропавших нашли мертвой 44-летнюю женщину. Ее труп приплыл к стойбищу. Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. Она провела почти сутки в мокрой одежде в +10 градусов тепла на небольшом островке, прежде чем ее заметили местные жители. В пресс-службе МЧС по ХМАО URA.RU сообщили, что сегодня утром спасатели прибыли на стойбище из Угута, чтобы продолжить поиски. «Большая часть спасателей отправились искать семью с детьми. А другие отправились на поиски мужчины, который перевернулся на другой лодке», — прокомментировали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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