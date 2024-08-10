Якушев лично проверил, насколько Брянская область готова к отражению атаки ВСУ. Фото

Якушев: подразделения ВС РФ в Брянской области укомплектованы из-за атак ВСУ

10 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Якушев заявил о передаче 25 коптеров пограничникам в Брянской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Сразу в трех регионах России введен режим КТО на фоне угроз со стороны Украины В Брянской области в связи с атаками ВСУ и режимом КТО были укомплектованы подразделения военных для помощи пограничникам и бойцам в регионе. Также центру территориальной обороны «Защита Брянской области» были переданы четыре машины УАЗ, а пограничники получили 25 коптеров. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Новость по теме В трех регионах России ввели режим КТО: что это значит, и каковы последствия «Региональными властями созданы все условия для выполнения задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным], подразделение полностью укомплектовано», — заявил Якушев, его слова передает telegram-канал «Единой России». Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили место дислокации одного из воинских подразделений, расположенного на границе Брянской области. В ходе визита была осуществлена передача 25 коптеров военнослужащим, задействованным в охране государственной границы. Владимир Якушев также провел встречу с личным составом центра территориальной обороны «Защита Брянской области», возглавляемым генерал-майором Павлом Кирси. Подразделения территориальной обороны противодействуют десантно-диверсионным операциям ВСУ. Кроме того, центру специального назначения были переданы четыре автомобиля УАЗ, предоставленные в рамках проекта «Все для Победы». Ранее в Белгородской, Брянской и Курской областях России был введен режим КТО. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил необходимость этих мер целью обеспечения безопасности граждан и необходимостью пресечения возможных угроз террористических актов, которые могут исходить со стороны Украины. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что режим КТО будет снят после нормализации обстановки в регионах. Фото: telegram-канал «Единой России» https://t.me/er_molnia/12319 Фото: telegram-канал «Единой России» https://t.me/er_molnia/12319 Фото: telegram-канал «Единой России» https://t.me/er_molnia/12319 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области в связи с атаками ВСУ и режимом КТО были укомплектованы подразделения военных для помощи пограничникам и бойцам в регионе. Также центру территориальной обороны «Защита Брянской области» были переданы четыре машины УАЗ, а пограничники получили 25 коптеров. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Региональными властями созданы все условия для выполнения задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным], подразделение полностью укомплектовано», — заявил Якушев, его слова передает telegram-канал «Единой России». Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили место дислокации одного из воинских подразделений, расположенного на границе Брянской области. В ходе визита была осуществлена передача 25 коптеров военнослужащим, задействованным в охране государственной границы. Владимир Якушев также провел встречу с личным составом центра территориальной обороны «Защита Брянской области», возглавляемым генерал-майором Павлом Кирси. Подразделения территориальной обороны противодействуют десантно-диверсионным операциям ВСУ. Кроме того, центру специального назначения были переданы четыре автомобиля УАЗ, предоставленные в рамках проекта «Все для Победы». Ранее в Белгородской, Брянской и Курской областях России был введен режим КТО. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил необходимость этих мер целью обеспечения безопасности граждан и необходимостью пресечения возможных угроз террористических актов, которые могут исходить со стороны Украины. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что режим КТО будет снят после нормализации обстановки в регионах.