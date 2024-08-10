Гладков раскрыл, когда будет снят режим КТО в трех областях России

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в трех областях РФ, будет снят после нормализации обстановки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Введение режима КТО связано с необходимостью обеспечения безопасности населения и предотвращения террористических угроз.
«Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Подобные меры уже применялись в регионе в 2023 году во время событий в Горпадоле-Глотово.
Ранее в трех областях страны был введен режим контртеррористической операции: в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Национального антитеррористического комитета (НАК), данные меры необходимы в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз террористических актов со стороны Украины.
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