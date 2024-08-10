Гладков раскрыл, когда будет снят режим КТО в трех областях России

Гладков: ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки
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КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях снимут после нормализации обстановки, заявил Гладков
КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях снимут после нормализации обстановки, заявил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в трех областях РФ, будет снят после нормализации обстановки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Введение режима КТО связано с необходимостью обеспечения безопасности населения и предотвращения террористических угроз.

«Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Подобные меры уже применялись в регионе в 2023 году во время событий в Горпадоле-Глотово.

Ранее в трех областях страны был введен режим контртеррористической операции: в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Национального антитеррористического комитета (НАК), данные меры необходимы в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз террористических актов со стороны Украины.

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Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в трех областях РФ, будет снят после нормализации обстановки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Введение режима КТО связано с необходимостью обеспечения безопасности населения и предотвращения террористических угроз. «Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Подобные меры уже применялись в регионе в 2023 году во время событий в Горпадоле-Глотово. Ранее в трех областях страны был введен режим контртеррористической операции: в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Национального антитеррористического комитета (НАК), данные меры необходимы в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз террористических актов со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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