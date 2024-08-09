09 августа 2024

В центре Екатеринбурга гимнастки забрались под стрелу строительного крана. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общегородской праздник «Хором славим Россию и город». Екатеринбург , день россии, плотинка
День строителя отмечают в Историческом сквере Екатеринбурга (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении Ленина и Пушкина развернулось захватывающее шоу с участием гимнасток, которое проходит прямо под стрелой строительного крана. Мероприятие приурочено ко Дню строителя. Также в этот день открылась творческая мастерская с множеством активностей для посетителей всех возрастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сима-Лэнд».

«На нашей площадке вас встретит золотая птица. Внутри шатра открывается целая мастерская. Проходят три мастер-класса: делаем магнитики из гипса; золотим фигурки поталью; наносим декоративную штукатурку, а также художественную, создавая яркие картины… Ну, а на выставке техники для вас показывают шоу гимнастки под стрелой строительного крана», — поделились в компании.

Помимо мастер-классов посетители могут расслабиться в зоне отдыха с креслами-мешками и качелями, раскрасить домики в детском городке, сыграть в шахматы с чемпионом России и запечатлеть моменты в фотобудке. Для детей также предусмотрен сухой бассейн с горкой и шариками.

День строителя отмечают в Историческом сквере. Весь день там выступают музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на пересечении Ленина и Пушкина развернулось захватывающее шоу с участием гимнасток, которое проходит прямо под стрелой строительного крана. Мероприятие приурочено ко Дню строителя. Также в этот день открылась творческая мастерская с множеством активностей для посетителей всех возрастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сима-Лэнд». «На нашей площадке вас встретит золотая птица. Внутри шатра открывается целая мастерская. Проходят три мастер-класса: делаем магнитики из гипса; золотим фигурки поталью; наносим декоративную штукатурку, а также художественную, создавая яркие картины… Ну, а на выставке техники для вас показывают шоу гимнастки под стрелой строительного крана», — поделились в компании. Помимо мастер-классов посетители могут расслабиться в зоне отдыха с креслами-мешками и качелями, раскрасить домики в детском городке, сыграть в шахматы с чемпионом России и запечатлеть моменты в фотобудке. Для детей также предусмотрен сухой бассейн с горкой и шариками. День строителя отмечают в Историческом сквере. Весь день там выступают музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...