В центре Екатеринбурга гимнастки забрались под стрелу строительного крана. Фото, видео

10 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

День строителя отмечают в Историческом сквере Екатеринбурга (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении Ленина и Пушкина развернулось захватывающее шоу с участием гимнасток, которое проходит прямо под стрелой строительного крана. Мероприятие приурочено ко Дню строителя. Также в этот день открылась творческая мастерская с множеством активностей для посетителей всех возрастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сима-Лэнд». «На нашей площадке вас встретит золотая птица. Внутри шатра открывается целая мастерская. Проходят три мастер-класса: делаем магнитики из гипса; золотим фигурки поталью; наносим декоративную штукатурку, а также художественную, создавая яркие картины… Ну, а на выставке техники для вас показывают шоу гимнастки под стрелой строительного крана», — поделились в компании. Помимо мастер-классов посетители могут расслабиться в зоне отдыха с креслами-мешками и качелями, раскрасить домики в детском городке, сыграть в шахматы с чемпионом России и запечатлеть моменты в фотобудке. Для детей также предусмотрен сухой бассейн с горкой и шариками. День строителя отмечают в Историческом сквере. Весь день там выступают музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в материале URA.RU. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на пересечении Ленина и Пушкина развернулось захватывающее шоу с участием гимнасток, которое проходит прямо под стрелой строительного крана. Мероприятие приурочено ко Дню строителя. Также в этот день открылась творческая мастерская с множеством активностей для посетителей всех возрастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сима-Лэнд». «На нашей площадке вас встретит золотая птица. Внутри шатра открывается целая мастерская. Проходят три мастер-класса: делаем магнитики из гипса; золотим фигурки поталью; наносим декоративную штукатурку, а также художественную, создавая яркие картины… Ну, а на выставке техники для вас показывают шоу гимнастки под стрелой строительного крана», — поделились в компании. Помимо мастер-классов посетители могут расслабиться в зоне отдыха с креслами-мешками и качелями, раскрасить домики в детском городке, сыграть в шахматы с чемпионом России и запечатлеть моменты в фотобудке. Для детей также предусмотрен сухой бассейн с горкой и шариками. День строителя отмечают в Историческом сквере. Весь день там выступают музыкальные коллективы, а хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария». Подробное расписание — в материале URA.RU.