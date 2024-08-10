Украина пыталась вовлечь Белоруссию в конфликт, атаковав страну дронами

Украинская сторона, атаковав Белоруссию беспилотниками, пыталась вовлечь страну в конфликт. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Отмечается, что все БПЛА были уничтожены.
«На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Белоруссии от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Белоруссию в конфликт», — написал Ревенко в соцсети Х (бывший Twitter). Также министр обороны республики Виктор Хренин подтвердил факт провокации со стороны Киева.
Ранее Виктор Хренин объявил о начале процесса отвода войск от границы на южных рубежах Белоруссии в пункты постоянной дислокации. Это решение было принято после совещания с президентом Александром Лукашенко. После отвода основных сил на границах останутся небольшие дежурные подразделения, их основная функция будет заключаться в контроле и мониторинге ситуации на южных границах республики.
Позже Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО страны сбили несколько дронов Киева. После обнаружения около десятка целей в небе над Могилевской областью, были приняты меры по повышению боевой готовности. В результате перехвата нарушителей самолетами и вертолетом удалось уничтожить несколько БПЛА, а оставшиеся цели были взяты на прицел российскими зенитчиками. В настоящее время ведется поиск обломков сбитых аппаратов. Лукашенко выразил недоумение по поводу действий Украины и подчеркнул необходимость разобраться в произошедшем, высказав предположение, что сбитые дроны могли быть ударными беспилотниками.
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