Украина пыталась вовлечь Белоруссию в конфликт, атаковав страну дронами

10 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Украина провоцировала Белоруссию на вовлечение в конфликт, заявил Валерий Ревенко Фото: Официальный сайт президента Украины Украинская сторона, атаковав Белоруссию беспилотниками, пыталась вовлечь страну в конфликт. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Отмечается, что все БПЛА были уничтожены. «На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Белоруссии от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Белоруссию в конфликт», — написал Ревенко в соцсети Х (бывший Twitter). Также министр обороны республики Виктор Хренин подтвердил факт провокации со стороны Киева. Ранее Виктор Хренин объявил о начале процесса отвода войск от границы на южных рубежах Белоруссии в пункты постоянной дислокации. Это решение было принято после совещания с президентом Александром Лукашенко. После отвода основных сил на границах останутся небольшие дежурные подразделения, их основная функция будет заключаться в контроле и мониторинге ситуации на южных границах республики. Позже Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО страны сбили несколько дронов Киева. После обнаружения около десятка целей в небе над Могилевской областью, были приняты меры по повышению боевой готовности. В результате перехвата нарушителей самолетами и вертолетом удалось уничтожить несколько БПЛА, а оставшиеся цели были взяты на прицел российскими зенитчиками. В настоящее время ведется поиск обломков сбитых аппаратов. Лукашенко выразил недоумение по поводу действий Украины и подчеркнул необходимость разобраться в произошедшем, высказав предположение, что сбитые дроны могли быть ударными беспилотниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская сторона, атаковав Белоруссию беспилотниками, пыталась вовлечь страну в конфликт. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Отмечается, что все БПЛА были уничтожены. «На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Белоруссии от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Белоруссию в конфликт», — написал Ревенко в соцсети Х (бывший Twitter). Также министр обороны республики Виктор Хренин подтвердил факт провокации со стороны Киева. Ранее Виктор Хренин объявил о начале процесса отвода войск от границы на южных рубежах Белоруссии в пункты постоянной дислокации. Это решение было принято после совещания с президентом Александром Лукашенко. После отвода основных сил на границах останутся небольшие дежурные подразделения, их основная функция будет заключаться в контроле и мониторинге ситуации на южных границах республики. Позже Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО страны сбили несколько дронов Киева. После обнаружения около десятка целей в небе над Могилевской областью, были приняты меры по повышению боевой готовности. В результате перехвата нарушителей самолетами и вертолетом удалось уничтожить несколько БПЛА, а оставшиеся цели были взяты на прицел российскими зенитчиками. В настоящее время ведется поиск обломков сбитых аппаратов. Лукашенко выразил недоумение по поводу действий Украины и подчеркнул необходимость разобраться в произошедшем, высказав предположение, что сбитые дроны могли быть ударными беспилотниками.