Биолог назвала ягоды, которыми можно отравиться насмерть

Биолог Алексеева: самыми ядовитыми ягодами являются белладонна и вороний глаз

11 августа 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Волчье лыко, напоминающее облепиху, полностью ядовито Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми ядовитыми ягодами, которыми можно отравиться насмерть, являются белладонна и вороний глаз. Об опасности этих растений и их плодах предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. «Белладонна — это ядовитое растение. Ее плоды — блестящая черная, иногда желтая ягода со множеством семян, напитана сладковатым темно-фиолетовым нектаром. Они содержат атропин, поэтому среди симптомов отравления белладонной — сухость во рту и расширение зрачков», — сообщила NEWS.ru биолог. Вороний глаз — это черно-синяя одиночная ягода между крупными листьями. Ее плоды похожи на голубику или чернику. Специалист отметила, что в ягодах содержатся вещества, оказывающие нейротоксическое действие. Биолог отметил, что волчье лыко, напоминающее облепиху, ядовито во всех частях, и соприкосновение с этим растением вызывает волдыри на коже. Первыми симптомами отравления этим растением являются жжение во рту и носовой полости, а также отек губ и лица. Опасность представляют также бирючина, известная как волчья ягода — растения имеют ядовитые листья и ягоды, вызывая расширение зрачков и другие симптомы отравления. Ядовит и воронец колосистый и воронец красноплодный, с ягодами, похожими на рябину красную или черноплодную. Сок этих ягод вызывает ожоги, и они имеют неприятный запах. Ягоды бузины травяной внешне похожи на черемуху и содержат амигдалин, который в организме человека превращается в синильную кислоту, считается, что токсичны именно незрелые плоды, уточнила Алексеева. Ранее биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева назвала овощи и фрукты, которые снижают риск развития рака. По ее данным, такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза могут обладать сопоставимым действием с лекарствами от рака, поскольку содержат палитру фитонутриентов и снижают уровень воспаления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми ядовитыми ягодами, которыми можно отравиться насмерть, являются белладонна и вороний глаз. Об опасности этих растений и их плодах предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. «Белладонна — это ядовитое растение. Ее плоды — блестящая черная, иногда желтая ягода со множеством семян, напитана сладковатым темно-фиолетовым нектаром. Они содержат атропин, поэтому среди симптомов отравления белладонной — сухость во рту и расширение зрачков», — сообщила NEWS.ru биолог. Вороний глаз — это черно-синяя одиночная ягода между крупными листьями. Ее плоды похожи на голубику или чернику. Специалист отметила, что в ягодах содержатся вещества, оказывающие нейротоксическое действие. Биолог отметил, что волчье лыко, напоминающее облепиху, ядовито во всех частях, и соприкосновение с этим растением вызывает волдыри на коже. Первыми симптомами отравления этим растением являются жжение во рту и носовой полости, а также отек губ и лица. Опасность представляют также бирючина, известная как волчья ягода — растения имеют ядовитые листья и ягоды, вызывая расширение зрачков и другие симптомы отравления. Ядовит и воронец колосистый и воронец красноплодный, с ягодами, похожими на рябину красную или черноплодную. Сок этих ягод вызывает ожоги, и они имеют неприятный запах. Ягоды бузины травяной внешне похожи на черемуху и содержат амигдалин, который в организме человека превращается в синильную кислоту, считается, что токсичны именно незрелые плоды, уточнила Алексеева. Ранее биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева назвала овощи и фрукты, которые снижают риск развития рака. По ее данным, такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза могут обладать сопоставимым действием с лекарствами от рака, поскольку содержат палитру фитонутриентов и снижают уровень воспаления.